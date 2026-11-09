Tố My nhận 'tin vui' chấn động sau khi kết đôi cùng Quang Lê

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Màn kết hợp giữa Tố My và Quang Lê trong một sản phẩm âm nhạc mới đang khiến cộng đồng yêu nhạc xôn xao. Sự hòa quyện giữa hai giọng hát không chỉ mang lại màu sắc mới mẻ cho ca khúc mà còn tạo nên một cặp đôi ăn ý, khiến khán giả thích thú.

Thành tích 'bay lên' sau 48 giờ

Tin vui nhất là ca khúc này đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ ba trên một bảng xếp hạng chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ kể từ khi phát hành. Kết quả này khiến Tố My vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô và anh Quang Lê đã nhận được một món quà quá bất ngờ khiến cảm xúc như muốn bay lên.

Tố My cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã dành tình cảm và sự ủng hộ cho màn kết đôi này. Với cô, sự đón nhận của người nghe là nguồn động viên lớn để cả hai tiếp tục mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Chuyện 'nên duyên' đầy bất ngờ

Ít ai biết đằng sau màn hợp tác này là một câu chuyện khá thú vị. Ban đầu, Tố My tìm kiếm một giọng ca nam có thể thể hiện đúng chất giọng miền Nam vì bài hát thuộc thể loại nhạc quê hương Nam Bộ. Khi biết mong muốn của đàn em, Quang Lê đã nhanh chóng đáp lời rằng bản thân hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò này.

Đáng chú ý, Tố My từng nghĩ nam ca sĩ chỉ chuyên trị dòng nhạc bolero. Để thuyết phục, Quang Lê đã đưa ra bằng chứng là clip hát bài Hương Tóc Mạ Non cùng Hà Phương đạt triệu view. Sự thật này khiến Tố My bất ngờ vì đã quên mất anh cũng hát nhạc quê hương. Vì quá thích bài hát, Quang Lê lập tức vào phòng thu thực hiện bản demo. Sau khi nghe xong, chính nhạc sĩ của bài hát cũng tuyên bố rằng ca khúc này chỉ có Quang Lê mới hát hợp với Tố My.

Sự bền bỉ của một tượng đài bolero

Ở tuổi ngoài 40, Quang Lê vẫn cho thấy nhiệt huyết đáng nể với nghề. Anh không chỉ duy trì lịch trình biểu diễn tại nhiều sân khấu trong và ngoài nước mà còn tích cực cập nhật hình ảnh đời thường, các cuộc gặp gỡ đồng nghiệp trên mạng xã hội.

Nam ca sĩ vẫn trung thành với dòng nhạc trữ tình, bolero và quê hương – những thể loại đã tạo nên tên tuổi của anh. Dù thị trường âm nhạc thay đổi xoành xoạch, Quang Lê vẫn giữ được lượng fan riêng nhờ chất giọng ngọt ngào và cách hát giàu cảm xúc. Màn kết hợp cùng Tố My tiếp tục cho thấy nhiệt huyết của Quang Lê với nghề. Hiện tại, anh chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc gắn liền với công việc, bạn bè và những chuyến đi.

Netizen hiện đang rần rần chúc mừng và mong chờ những dự án tiếp theo của cặp đôi này. Nhiều ý kiến cho rằng chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc của Tố My khi đi cùng phong cách đặc trưng của Quang Lê tạo nên một sự ăn ý khó chối từ. Liệu chúng ta có nên kỳ vọng vào một album chung từ hai người này không nhỉ?