MC Diệp Chi chính thức rời VTV

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Biên tập viên, MC Diệp Chi đã chính thức nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam từ đầu tháng 11. Trước đó, cô đã nộp đơn xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân và yêu cầu này đã được chấp thuận.

Từ tờ thông báo dán cổng trường đến 'người của VTV3'

Diệp Chi cho biết cô đến với đài từ một tờ thông báo tuyển cộng tác viên dán ngay tại cổng trường. Khi đó, Diệp Chi đang là sinh viên năm ba khoa phát thanh truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sự bén duyên với nghề truyền hình đến sớm khi cô mới 20 tuổi, bắt đầu từ vai trò MC cho chương trình Rung chuông vàng trên kênh VTV3.

Chính từ lần cộng tác khi còn là sinh viên này, Diệp Chi dần trở thành một trong những MC được khán giả yêu mến, và sau này trở thành "người của VTV3". Với cô, làm truyền hình là một hành trình đầy thú vị nhưng cũng không thiếu thử thách. Diệp Chi từng chia sẻ rằng mỗi ngày làm việc đều mang lại những cảm xúc mới mẻ, không bao giờ bị lặp lại, và chính điều đó thúc đẩy cô phải nỗ lực "chạy" nhiều hơn mỗi ngày.

Tư duy làm nghề và dấu ấn trong nhiều vai trò

Không chỉ xuất hiện trước ống kính, Diệp Chi có quan điểm rất rõ ràng về vai trò của một người dẫn chương trình. Theo cô, một MC tốt và có trách nhiệm là người biết nâng người khác lên, khiến khách mời hoặc người tham gia trở thành nhân vật chính thay vì tập trung vào bản thân mình.

Khán giả nhớ đến Diệp Chi không chỉ qua Rung chuông vàng mà còn qua hàng loạt chương trình quen thuộc như Đường lên đỉnh Olympia, Đồ Rê Mí hay Điều ước thứ 7. Đặc biệt, cô còn thể hiện năng lực trong vai trò đạo diễn cho các show như Ai là triệu phú và Cuộc hẹn cuối tuần.

Trong thời gian gần đây, Diệp Chi đảm nhận vai trò tổng đạo diễn cho nhiều sự kiện quy mô lớn, bao gồm Đại nhạc hội Hoa Xuân ca, Liên hoan Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và chuỗi đại nhạc hội V-Fest, V-Concert.

Những ghi nhận xứng đáng

Suốt hành trình làm việc tại VTV, Diệp Chi đã gặt hái được nhiều giải thưởng truyền hình giá trị. Đầu năm nay, cô vinh dự nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong việc đổi mới sáng tạo và tổ chức sản xuất các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí quy mô lớn.

Bên cạnh đó, cô cũng là một trong những cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa. Diệp Chi nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.