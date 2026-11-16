NSND Trịnh Kim Chi vừa làm Chủ tịch vừa học Tiến sĩ

Giải trí

Tháng 6/2026, NSND Trịnh Kim Chi đắc cử Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên nắm giữ vị trí này. Không dừng lại ở đó, chị tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM và Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Liên tiếp nhận trọng trách mới, nữ nghệ sĩ đối mặt với áp lực không nhỏ trong việc cân bằng giữa công việc quản lý, hoạt động nghệ thuật và cuộc sống gia đình.

Áp lực từ những vị trí mới

Chị thừa nhận thời gian đầu khá căng thẳng vì khối lượng công việc tăng đáng kể, phải giải quyết nhiều vấn đề tồn đọng và làm quen với cách điều hành, phân công công việc. Chị cho biết các thành viên trong ban chấp hành hỗ trợ rất nhiều.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, chị đặt ưu tiên vào việc chăm lo cho các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, Hội chuẩn bị từ 300 đến 500 phần quà Tết cho nghệ sĩ lớn tuổi và công nhân hậu đài. Để nâng giá trị các phần quà năm nay, NSND Trịnh Kim Chi dự định tổ chức một chương trình ca nhạc huy động sự đóng góp từ các nghệ sĩ, dùng toàn bộ doanh thu bán vé cho quỹ chăm lo đồng nghiệp. Ngoài ra, chị còn lên kế hoạch tổ chức hội thao vào khoảng giữa tháng 12 để tạo không gian giao lưu, rèn luyện sức khỏe cho văn nghệ sĩ nhiều lĩnh vực.

Hành trình học Tiến sĩ đầy vất vả

Không chỉ bận rộn với chuyện quản lý, NSND Trịnh Kim Chi còn đang theo học Tiến sĩ. Điều này khiến lịch trình của chị trở nên dày đặc khi mỗi cuối tuần phải di chuyển gần 300km giữa TPHCM và Trà Vinh. Có những ngày Chủ nhật, chị phải xin thầy cho về sớm để kịp quay lại TPHCM biểu diễn vào buổi tối.

Vì chương trình Tiến sĩ đòi hỏi đầu tư nghiêm túc cho nghiên cứu và bảo vệ luận án, áp lực học thuật cộng với công việc quản lý là một bài toán khó về thời gian. Dẫu vậy, nữ nghệ sĩ không xem việc học là gánh nặng mà trái lại, chị rất hứng thú khi được tiếp cận kiến thức mới để vận dụng vào công việc. Chị quan niệm việc trau dồi con chữ là hành trang cần thiết để đáp ứng năng lực quản lý cao hơn ở các vị trí hiện tại.

Hậu phương vững chắc từ người chồng doanh nhân

Điểm tựa lớn nhất của NSND Trịnh Kim Chi chính là ông xã - doanh nhân Trấn Phương. Chị chia sẻ mình may mắn khi được chồng ủng hộ mọi quyết định từ việc học hành đến công việc xã hội. Khi biết vợ đắc cử Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, anh đã "đứng hình" khoảng một đến hai phút trước khi gửi tin nhắn: "Chúc mừng vợ, em hoàn toàn xứng đáng". Tin nhắn này khiến nữ nghệ sĩ vừa vui, vừa nghẹn ngào và cảm thấy vững lòng hơn.

Kết hôn từ năm 2000, sau 26 năm chung sống, NSND Trịnh Kim Chi tự hào về người chồng thấu hiểu, luôn nhường nhịn và bảo vệ vợ, giúp mọi bất đồng nhanh chóng được hóa giải. Dù thường xuyên nhận được những món quà giá trị từ chồng, nhưng càng lớn tuổi, chị càng muốn giữ những điều riêng tư này cho gia đình thay vì chia sẻ rộng rãi như trước.

Để tái tạo năng lượng, NSND Trịnh Kim Chi dành thời gian rảnh từ 6h sáng để chăm con, dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm hoặc làm vlog, clip nấu ăn chia sẻ với mọi người. Từ năm 2020, gia đình chị chuyển về sống tại căn biệt thự rộng 200m2 trong một khu dân cư biệt lập tại Quận 7 (cũ), TPHCM. Tại đây, chị tận dụng ban công và khoảng đất công viên cạnh nhà để trồng nhiều loại cây ăn trái như ổi, mít, khế, măng cụt để biếu tặng bạn bè và bà con, xem đây là cách để quên đi những nhọc nhằn trong công việc.