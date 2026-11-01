Trúc Nhân gây bão với showcase cá nhân đầu tiên: Vẫn quái chiêu nhưng lần này biết khóc

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Trúc Nhân vốn là nam ca sĩ được biết đến qua chương trình The Voice of Vietnam. Sau 14 năm hoạt động nghệ thuật, anh vừa đánh dấu cột mốc mới khi tổ chức showcase cá nhân bán vé lần đầu tiên để giới thiệu album đầu tay mang tên Tân Mùi.

Đêm nhạc diễn ra tối 31/10/2026 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM). Đây không chỉ là buổi trình diễn âm nhạc thông thường mà là một hành trình nhìn lại sự nghiệp, nơi Trúc Nhân phô diễn khả năng làm chủ sân khấu và biến hóa đa dạng, mang đến một màu sắc âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân hơn bao giờ hết.

Thế giới của 'gã hề' đa sắc thái

Mở màn showcase, Trúc Nhân xuất hiện đầy bí ẩn phía sau lớp màn gauze với hình tượng một “gã hề” đa sắc thái. Không gian trình diễn được đầu tư mạnh tay với sân khấu LED chiều ngang gần 30m, kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng và hình ảnh tạo cảm giác như một bộ phim điện ảnh.

Thay vì chỉ đứng hát, nam ca sĩ liên tục thay đổi biểu cảm và phong cách trình diễn, tương tác khéo léo với các đạo cụ để dẫn dắt khán giả bước vào thế giới của album Tân Mùi. Sự tinh quái, duyên dáng và khả năng nhập vai của anh được phát huy tối đa khi không ngần ngại cường điệu hóa cảm xúc hay tạo ra những tình huống bất ngờ để hớp hồn người xem.

Những nốt lặng đầy nước mắt

Điểm nhấn gây xúc động nhất đêm nhạc chính là khoảnh khắc Trúc Nhân không kìm được cảm xúc và bật khóc nức nở ngay trên sân khấu. Trong phần chia sẻ nghẹn ngào, anh gửi lời cảm ơn đến những người đã đi qua cuộc đời mình. Nam ca sĩ bộc bạch rằng chính những trải nghiệm thực tế, từ những lần yêu thương cho đến nỗi đau mất đi người mình yêu, đã trở thành chất liệu cốt lõi để anh hoàn thành album Tân Mùi.

Chứng kiến cảnh tượng này, Thu Minh cùng bố mẹ nam ca sĩ và nhiều nghệ sĩ khác đã đồng loạt đứng dậy cổ vũ. Phương Mỹ Chi cũng không giấu được sự xúc động. Sự ủng hộ từ những người thân thiết nhất đã khiến màn tâm sự này trở nên đặc biệt và giàu cảm xúc hơn.

Sự biến hóa trong âm nhạc và sân khấu

Trúc Nhân tiếp tục gây ấn tượng khi thay đổi không gian trình diễn liên tục theo từng bài hát. Ca khúc Cao Bồi Và Con Mồi thu hút sự chú ý với đạo cụ là một trái tim khổng lồ, còn Đi Đêm Có Ngày Gặp Em lại mang màu sắc ma mị với bối cảnh đường đua. Đặc biệt, các đoạn Tâm Sự được lồng ghép giữa các bài hát như một lời dẫn chuyện, kết nối chặt chẽ các chương cảm xúc trong album.

Không khí đêm nhạc càng nóng hơn với bài Đồng Tình Luyến Tiếc nhờ sự xuất hiện bất ngờ của Tiến Luật. Đến Chia Tay Quá Đã, sân khấu trở nên kịch tính với hiệu ứng lửa thực cảnh và màn guitar solo. Từ những tiết mục hài hước, Trúc Nhân dần dẫn dắt khán giả đến những góc khuất gai góc hơn của tình yêu, chuyển đổi linh hoạt giữa sự tinh nghịch, cường điệu như một vở kịch sang sự quyết liệt và gai góc.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là màn song ca cùng MIN trong bài Chuyện Tình Tứ Cứ Từ Từ Tính. Trúc Nhân chia sẻ rằng đã 12 năm kể từ lần kết hợp với Trương Thảo Nhi, anh mới tiếp tục song ca với một giọng ca nữ khác. Sự kết hợp này mang đến màu sắc ngọt ngào, tươi mới, tạo nên sự tương phản thú vị với những tiết mục kịch tính trước đó.

Khép lại phần giới thiệu album là ca khúc Bí Kíp Sinh Tồn Cho Trái Tim Tan Vỡ. Lần này, không còn những dàn dựng cầu kỳ hay hiệu ứng thị giác, Trúc Nhân chọn cách thể hiện mộc mạc nhất: ngồi tâm tình cùng khán giả bên tiếng guitar, tạo nên một khoảng lặng cần thiết để kết thúc câu chuyện tình yêu trong Tân Mùi.

Sự trưởng thành sau 14 năm

Sau khi trình diễn album, Trúc Nhân đưa khán giả quay về với những bản hit quen thuộc qua màn mash-up 5 ca khúc: Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, Thật Bất Ngờ, Sáng Mắt Chưa, Bốn Chữ Lắm và Vạn Sự Như Ý. Trong đó, màn hòa giọng ngẫu hứng cùng Cody Nam Võ ở bài Thật Bất Ngờ đã tạo nên bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Với Tân Mùi, Trúc Nhân đã thoát ra khỏi cái mác kể chuyện trào phúng, sắc sảo thường thấy. Album gồm 15 tracks (với 11 ca khúc mới cùng các đoạn Tâm Sự), trong đó anh trực tiếp sáng tác gần như toàn bộ. Dự án khai thác trọn vẹn vòng đời của tình yêu: từ rung động, cuốn hút, va chạm cho đến chia ly và những chiêm nghiệm sau tổn thương.

Có thể thấy, dù khai thác nhiều cung bậc cảm xúc sâu hơn, nhưng chất Trúc Nhân vẫn không hề mất đi với cách đặt vấn đề sắc sảo và lối kể chuyện có duyên. Anh cho thấy một phiên bản trưởng thành hơn, biết bộc lộ sự mềm mại và chiêm nghiệm, nhưng vẫn giữ được thế mạnh trình diễn giàu ý tưởng và sự hài hước đặc trưng.

Đúng là gã hề này không chỉ biết làm chúng ta cười, mà giờ đây còn biết cách làm chúng ta khóc cùng anh ấy. Có ai đi xem mà không sụt sùi theo không?