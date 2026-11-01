Ngó nghiêng mâm cơm 'full option' trong biệt thự của Bảo Thy và chồng đại gia

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Ăn uống đúng là chuyện đại sự, nhất là khi nhìn vào mâm cơm của gia đình Bảo Thy. Những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy thực đơn của nhà này cực kỳ phong phú và 'sang chảnh'. Từ những món mang vibe nhà hàng như cá hồi áp chảo, tôm sốt tỏi, vịt tiềm cho đến những món Việt thuần túy như bún bò Huế, phở, cơm tấm hay thịt kho trứng cút đều xuất hiện đầy đủ. Điểm cộng lớn nhất là các món ăn được trình bày rất đẹp mắt, đầy đặn và kết hợp nhiều nguyên liệu chất lượng.

Nhưng plot twist ở đây là: hầu hết những bữa ăn thịnh soạn này lại do chính ông xã doanh nhân của Bảo Thy đảm nhận. Việc một nam doanh nhân vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà khiến không ít người thích thú.

Không chỉ ăn ngon mà còn phải sạch

Không chỉ ưu tiên nguyên liệu chất lượng, vợ chồng Bảo Thy còn chăm chút riêng cho nguồn thực phẩm trong gia đình. Ngay trong căn biệt thự, nữ ca sĩ dành riêng một không gian để làm vườn, vừa tạo mảng xanh cho ngôi nhà, vừa đảm bảo nguồn thực phẩm tươi cho bữa ăn hàng ngày.

Nhìn vào cách cả hai chăm chút từ thực đơn đa dạng đến khu vườn nhỏ tự tay vun trồng, có thể thấy họ rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, Bảo Thy từng hào hứng chia sẻ rằng từ một cô gái không biết gì về bếp núc hay dọn dẹp, sau hơn năm tháng kết hôn, cô đã trở nên giỏi giang hơn trong việc chăm sóc nhà cửa và tự tay trồng được một vườn rau đa dạng các loại.

Cuộc sống trong căn biệt thự 400m²

Hiện tại, gia đình Bảo Thy đang sinh sống trong một căn biệt thự rộng khoảng 400m² tại khu đô thị cao cấp ở TP.HCM. Ngôi nhà này từng gây sốt vì kiến trúc bề thế, hiện đại với thiết kế hai mặt tiền và tông màu chủ đạo là trắng - xám, mang lại cảm giác sang trọng và thoáng đãng. Toàn bộ không gian bên trong được bố trí tiện nghi, phục vụ tối đa nhu cầu nghỉ ngơi của gia đình. Riêng khu vực tầng thượng đã được nữ ca sĩ tận dụng triệt để để xây dựng khu vườn rau xanh mướt.

Từ biểu tượng teen-pop đến vai trò làm vợ, làm mẹ

Để có được cuộc sống bình yên như hiện tại, Bảo Thy từng là một trong những gương mặt đình đám nhất của Vpop đời đầu. Cô bắt đầu nổi tiếng từ cuộc thi Miss Audition năm 2006 khi kết hợp cùng Vương Khang trình diễn hai ca khúc nhạc hiệu game Audition với lời Việt do cô tự viết. Đây chính là bước đệm đưa tên tuổi Bảo Thy phủ sóng khắp các diễn đàn âm nhạc và bảng xếp hạng trực tuyến thời đó.

Thế hệ 9X và 2000 chắc chắn không quên loạt hit gắn liền với thanh xuân như Công chúa bong bóng, Ngốc nghếch, Em yêu anh nhiều lắm, Ngày buồn nhất, hay màn kết hợp cực ngọt với Quang Vinh trong Ngôi nhà hoa hồng. Với phong cách trẻ trung và giai điệu bắt tai, cô từng là biểu tượng của dòng nhạc teen-pop Việt Nam.

Tháng 12/2019, Bảo Thy chính thức kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh, một người con của Hà Tĩnh. Sau cột mốc này, cô dần rời xa ánh hào quang showbiz để tập trung cho tổ ấm và chăm sóc con trai. Chia sẻ về chồng, Bảo Thy không tiếc lời ngọt ngào khi nói rằng anh mang lại cho cô cảm giác mình là duy nhất và là một 'công chúa ở đời thực'. Cô trân trọng một người đàn ông vừa thấu hiểu, biết tôn trọng giá trị phụ nữ, vừa là chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhưng vẫn luôn ủng hộ đam mê riêng của vợ.