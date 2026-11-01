Hội bạn thân Trấn Thành tụ họp mừng sinh nhật, lộ dàn sao cực phẩm

Giải trí

Trấn Thành vừa khiến dân mạng xôn xao khi đăng tải loạt ảnh tụ tập cùng hội bạn thân để mừng sinh nhật Anh Đức và Lê Giang. Trong bài đăng, nam MC hào hứng chia sẻ rằng buổi gặp gỡ "vui cười xỉu lên xỉu xuống".

Những tấm hình ghi lại cảnh cả nhóm quây quần bên bàn tiệc, thoải mái tạo dáng và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Điều khiến nhiều người chú ý chính là dàn sao xuất hiện trong ảnh toàn những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như Anh Đức, Lê Giang, Thu Minh, Anh Phạm, Trương Quỳnh Anh và Ali Hoàng Dương. Thay vì những bộ cánh lộng lẫy trên thảm đỏ hay sân khấu, dàn nghệ sĩ xuất hiện với trang phục đời thường, mang đến cảm giác gần gũi và thoải mái.

Kỷ luật thép về dresscode

Nhóm bạn thân của Trấn Thành và Hari Won vốn nổi tiếng vì quy tụ nhiều tên tuổi đình đám như Ali Hoàng Dương, Thu Minh, Hoa hậu Thu Hoài, Anh Đức, Lê Giang và Quang Trung. Để duy trì sự gắn bó và tạo dấu ấn mỗi khi xuất hiện, nhóm không chỉ thường xuyên tụ họp, đi du lịch cùng nhau mà còn áp dụng những quy tắc riêng cực kỳ nghiêm ngặt.

Đáng chú ý nhất là việc tuân thủ dresscode trong mỗi chuyến đi. Đằng sau những bộ ảnh diện đồ đồng điệu, chỉn chu và sang chảnh là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của từng thành viên. Trấn Thành từng hài hước tiết lộ rằng anh rất cứng rắn và khắc nghiệt trong chuyện này. Mức phạt dành cho bất kỳ ai mặc sai quy định lên tới 10 triệu đồng. Nam MC khẳng định việc phạt nặng là để không ai dám mặc trật, từ đó mới có được những khung hình đẹp nhất.

Minh bạch chuyện tiền nong và đối xử tử tế

Không chỉ khắt khe về thời trang, hội bạn này còn có cách quản lý chi tiêu rất rõ ràng để tránh những khúc mắc không đáng có khi chơi chung. Hari Won cho biết cô thường là người đứng ra thanh toán trước cho cả nhóm, sau đó sẽ đích thân thu lại phần tiền tương ứng từ mỗi thành viên. Cách phân chia chi phí sòng phẳng này nhận được sự đồng tình lớn từ phía khán giả.

Đặc biệt, nhóm còn đề cao sự thẳng thắn và tử tế trong cách đối xử với nhau. Ali Hoàng Dương tiết lộ quy tắc quan trọng nhất của hội là phải biết điều và sống tử tế, tuyệt đối không mang khuyết điểm của người thân thiết ra làm chuyện bàn tán bên ngoài. Theo anh, nếu thấy điểm xấu của bạn, các thành viên phải nói trực tiếp trong nhóm để giải quyết ngay lập tức, thay vì biến những thiếu sót đó thành "câu chuyện làm quà" kể cho người khác.

Đúng là chơi với hội này thì vừa phải có gu, vừa phải có tiền mà còn phải cực kỳ tâm lý mới trụ nổi, đúng không nào?