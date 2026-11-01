Trang Moon gây sốt với vai diễn giọng Thanh Hóa và màn comeback ấn tượng về học vấn

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Trang Moon vừa có màn tái xuất đầy ấn tượng với vai Tươi trong phim "Căn nhà không mái che". Sự kết hợp giữa diễn xuất tự nhiên và chất giọng Thanh Hóa đặc trưng đã giúp nhân vật này thu hút hàng triệu lượt xem, khiến khán giả thích thú vì độ chân thực.

Trang Moon là nữ diễn viên từng tham gia các bộ phim như "Khi đàn ông góa vợ bật khóc" và "Sống chung với mẹ chồng". Sau một thời gian dài lui về phía sau để tập trung cho gia đình và học tập, cô chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với một hình ảnh hoàn toàn mới.

Màn 'chơi lớn' với giọng địa phương

Thực ra, việc dùng giọng Thanh Hóa trong phim là do Trang Moon chủ động đề xuất với đạo diễn. Vì sinh ra và lớn lên tại đây, cô nói giọng địa phương một cách tự nhiên. Dù từng phải luyện nói giọng phổ thông chuẩn khi theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, nhưng lần này cô muốn mang chất giọng quê hương vào vai Tươi để tạo sự đa dạng.

Độ 'chuẩn' của giọng nói này khiến nhiều thành viên trong ê-kíp đôi khi không hiểu hết nội dung thoại, nhưng chính điều đó lại tạo nên sự thú vị cho nhân vật. Thậm chí, nhiều khán giả xa quê 20 năm chia sẻ cảm thấy xúc động và thân thương khi nghe lại giọng nói quê nhà trên VTV.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra cô ngay lập tức. Với tạo hình sặc sỡ đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng, Trang Moon bị chồng trêu là giống một cây cột đèn. Thậm chí, cô con gái út gần 2 tuổi cũng không nhận ra mẹ khi thấy mẹ mặc đồ nhân vật chơi dưới sân, chỉ đến khi cô lên tiếng thì bé mới chạy lại.

Tâm thế thoải mái khi đối mặt với áp lực 'đàn em'

Trở lại sau 4 năm vắng bóng, Trang Moon thừa nhận bản thân khá lo lắng. Cô sợ mình không theo kịp mạch diễn của dàn diễn viên chính vốn có khả năng diễn xuất tốt, nên đã phải nhờ một anh đồng nghiệp chỉnh sửa lời thoại để nhập vai tự nhiên hơn.

Về khoảng thời gian vắng bóng, cô cho biết mình sinh hai em bé trong vòng 3 năm nên muốn dành trọn thời gian chăm sóc con cái. Ngoài ra, cô quan niệm cơ hội nghề nghiệp phụ thuộc vào chữ duyên; có lúc rảnh nhưng không có dự án phù hợp, đến khi bận lại nhận được lời mời.

Khi được hỏi về việc nhiều diễn viên trẻ vượt mặt về danh tiếng, Trang Moon trả lời cực kỳ lạc quan. Cô không hề sốt ruột vì cho rằng mỗi độ tuổi sẽ phù hợp với những dạng vai khác nhau, từ vai trẻ trung đến trung niên hay người mẹ. Thay vì lo lắng, cô dành sự ủng hộ cho các bạn trẻ tài năng và chỉ mong tìm được những vai diễn phù hợp với mình.

'Chiến thần' học tập: Bế con nhận bằng Thạc sĩ

Điểm khiến nhiều người nể phục nhất ở Trang Moon chính là tinh thần hiếu học. Trong thời gian tạm rời xa màn ảnh, cô đã theo học cùng lúc ba trường đại học và hoàn thành chương trình Thạc sĩ. Hình ảnh cô bế con gái lên bục nhận bằng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Để cân bằng giữa việc nuôi con nhỏ và học tập, Trang Moon tận dụng tối đa thời gian mang thai và nghỉ sinh. Cô tận dụng các khóa học trực tuyến (chiếm khoảng 30-50% số tiết) để sắp xếp lịch trình thuận tiện hơn. Với cô, kiến thức luôn có ích và sẽ là phương án dự phòng để tìm công việc phù hợp nếu sau này không theo đuổi nghề diễn.

Hiện tại, Trang Moon vẫn tiếp tục học tập và dự định sẽ chinh phục học vị Tiến sĩ nếu điều kiện thời gian và hoàn cảnh cho phép. Đúng là vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà lại còn chăm học hết mức!