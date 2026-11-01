Diễn viên Bích Hằng: Hơn 20 năm làm mẹ đơn thân và góc vườn bình yên tuổi 63

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Nghệ sĩ Bích Hằng từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu toàn quốc năm 1990. Năm 1992, chị quyết định rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung chăm lo cho gia đình sau khi kết hôn.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không trọn vẹn đã khiến chị trở thành mẹ đơn thân trong hơn 20 năm. Để nuôi con khôn lớn, Bích Hằng không ngại làm đủ mọi nghề, từ việc tự lập công ty cho đến buôn bán ngoài chợ. Đến khi được mời đóng phim Ngã rẽ cuộc đời, chị mới chính thức quay trở lại với nghệ thuật.

Những vai diễn "đời" và sự đồng cảm

Từ đó, Bích Hằng thường được giao những vai phụ nữ lam lũ, chịu nhiều thiệt thòi trong các phim như Muối mặn gừng cay, Khát vọng sống, Ngõ vắng. Gần đây, chị gây chú ý với vai bà Sáu Thơm trong series Phim ngắn cuối tuần - Ở nhà đủ rồi con.

Đây là nhân vật người mẹ tần tảo, luôn giấu kín vất vả để con cái không phải bận lòng. Bích Hằng chia sẻ chị tìm thấy nhiều nét tương đồng với bà Sáu Thơm, đặc biệt là chi tiết người mẹ tiếc tô phở 65.000 đồng vì xót mồ hôi công sức con trai vất vả kiếm được.

Hạnh phúc từ sự tự lập của con cái

Nhìn lại hơn hai thập kỷ đơn độc nuôi con, Bích Hằng cảm thấy hạnh phúc khi thấy con cái trưởng thành, sống tự lập, lương thiện và hạnh phúc. Thậm chí, chị hoàn toàn ủng hộ nếu con cái chọn cuộc sống độc thân.

Ở tuổi 63, nữ diễn viên vẫn miệt mài đóng phim nhưng rất khắt khe trong việc chọn lọc kịch bản để đảm bảo chất lượng cho khán giả. Khi không ở trường quay, chị dành thời gian cho góc vườn nhỏ trồng hoa lan và cây trái. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, vườn cây này còn mang lại nguồn thu nhập tự chủ, giúp chị vững vàng hơn trước những biến động của cuộc sống.

Đúng là kiểu "vượt khó" chuẩn mẫu, vừa có sự nghiệp vừa có con cái ngoan ngoãn, thế này mới gọi là bình yên thật sự!