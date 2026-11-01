Châu Bùi gây bão với status 'không còn bên nhau như một cặp đôi': Chia tay hay chuẩn bị lên xe hoa?

Giải trí

Châu Bùi vừa gây chú ý khi đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng cực kỳ gây tò mò: "Giờ đây chúng tôi không còn bên nhau như một cặp đôi nữa...". Chỉ một câu viết thôi mà đủ để dân tình suy đoán đủ điều, đặc biệt là về tình trạng hiện tại giữa cô và rapper Binz.

Hai luồng ý kiến trái chiều từ netizen

Nhiều người đặt nghi vấn rằng mối quan hệ của cặp đôi đang gặp trục trặc. Điều này không quá bất ngờ vì trước đó, cả hai đã không ít lần vướng phải những tin đồn rạn nứt.

Tuy nhiên, phe lạc quan lại cho rằng đây chỉ là cách Châu Bùi 'thả thính' về một bước ngoặt mới trong chuyện tình cảm. Dưới phần bình luận, hàng loạt giả thuyết 'vui vẻ' xuất hiện. Có người mong chờ đây là thông báo kết hôn với những câu hỏi như "Cưới hả bé" hay "Thành cặp vợ chồng son hả". Thậm chí, có fan còn suy đoán táo bạo hơn khi cho rằng cụm từ 'không còn là một cặp đôi' nghĩa là họ đã thành hai cặp vì có bầu sinh đôi.

Hiện tại, tất cả vẫn chỉ là những phỏng đoán từ phía cư dân mạng vì Châu Bùi vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào về ý nghĩa thực sự của câu nói này.

Nhìn lại hành trình tình yêu đầy thăng trầm

Để hiểu vì sao một câu nói lại gây bão như vậy, hãy nhìn lại 'timeline' của cặp đôi này. Tin đồn hẹn hò của họ bắt đầu râm ran từ giữa năm 2020. Sau khoảng hai năm khiến dân tình tò mò, đến tháng 12/2022, Binz mới chính thức công khai tình cảm với Châu Bùi trong một buổi biểu diễn.

Kể từ thời điểm công khai, cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, cùng xuất hiện tại các sự kiện và đồng hành trong những cột mốc công việc quan trọng. Dù hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, nhưng sự tương tác tự nhiên và gần gũi của họ luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Những dấu hỏi về tình trạng hôn nhân

Thế nhưng, chuyện tình của cặp đôi này cũng không thiếu những nốt trầm. Cứ mỗi khi cả hai ít đăng ảnh chung hoặc hạn chế tương tác trên mạng xã hội là những nghi vấn rạn nứt lại trỗi dậy. Đầu năm 2026, dư luận một lần nữa đặt câu hỏi về tình trạng mối quan hệ của họ.

Dù vậy, cả hai vẫn có những lần xuất hiện cùng nhau, trong đó có dịp đón Tết và sự kiện ra mắt MV của Châu Bùi vào tháng 3/2026. Đến tháng 8/2026, Châu Bùi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ và giới thiệu tình trạng hôn nhân là độc thân. Chi tiết này một lần nữa đẩy nghi vấn về mối quan hệ giữa cô và Binz lên cao trào.

Đúng là kiểu 'đánh đố' người xem mà, rốt cuộc là chia tay thật hay là sắp có đám cưới to cho dân tình ăn mừng đây?