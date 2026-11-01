Thanh Thảo tung ảnh thời trẻ với Đan Trường, nhắc lại chuyện tình 'cảm nắng' một thời

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Ca sĩ Thanh Thảo vừa khiến dân mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh thời trẻ chụp cùng Đan Trường. Những khoảnh khắc thân thiết này được nữ ca sĩ đăng tải để chuẩn bị cho việc tham gia minishow của nam đồng nghiệp. Trong bài đăng, cô không ngần ngại khen ngợi vẻ đẹp trai của Đan Trường và sự đáng yêu của bản thân thời đó.

Khi 'Búp bê' cảm nắng 'Anh Bo'

Loạt ảnh này không chỉ là kỷ niệm mà còn gợi nhắc về một mối quan hệ đặc biệt từng được Thanh Thảo chia sẻ. Nữ ca sĩ thừa nhận mình đã "cảm nắng" Đan Trường ngay từ lần đầu gặp gỡ vì anh vừa hiền lành lại vừa điển trai.

Thời điểm đó, cả hai thường xuyên đi diễn chung và dành cho nhau nhiều tình cảm. Sự gắn bó này khiến họ từng cân nhắc về một mối quan hệ lâu dài và sâu sắc hơn. Trong chương trình Ký ức ngọt ngào năm 2023, Thanh Thảo kể lại rằng hai người khi ấy rất yêu quý nhau và thực sự đã muốn nghĩ đến vấn đề xa hơn.

Lý do tình yêu nhường chỗ cho sự nghiệp

Tuy nhiên, chuyện tình cảm này cuối cùng không thể thành hiện thực. Theo Thanh Thảo, lý do chính là vì cả hai đều đang trong giai đoạn thăng tiến mạnh mẽ về sự nghiệp và quá đam mê nghệ thuật. Khi Đan Trường bắt đầu có tiếng vang và Thanh Thảo cũng vậy, họ quyết định gác lại tình cảm riêng tư để ưu tiên cống hiến cho khán giả.

Về phía Đan Trường, nam ca sĩ cũng xác nhận từng có những rung động với Thanh Thảo khi còn trẻ. Anh cho rằng đó là cảm giác "cảm nắng", thích cùng trò chuyện và cảm thấy vui khi nhìn thấy nhau, nhưng khẳng định tình cảm lúc đó chưa đến mức sâu sắc.

Tình bạn đặc biệt và cuộc sống hiện tại

Dù không thành đôi, Thanh Thảo và Đan Trường vẫn giữ tình bạn thân thiết suốt nhiều năm. Một chi tiết thú vị là cả hai có cách xưng hô đặc biệt là bố và mẹ, xuất phát từ chuyện Đan Trường từng tặng Thanh Thảo một chú chó cưng tên là Ben Ben.

Hiện tại, Đan Trường đã kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên vào năm 2013 và có con trai chung là Thiên Từ. Tuy nhiên, cặp đôi đã tuyên bố ly hôn vào năm 2021 sau tám năm chung sống nhưng vẫn văn minh trong việc cùng chăm sóc con.

Còn về phần Thanh Thảo, nữ ca sĩ kết hôn với doanh nhân Việt kiều Tom Han năm 2017. Cô hiện đang định cư tại Mỹ cùng chồng, con gái Talia và con trai nuôi Jacky Minh Trí.