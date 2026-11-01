NSND Hồng Vân ở tuổi 60: Chuyện về sân khấu, con trai và những trăn trở không tên

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NSND Hồng Vân vừa góp mặt trong dự án phim Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông. Sau trải nghiệm từ bộ phim này, nữ nghệ sĩ chia sẻ góc nhìn về cuộc sống có nhiều chuyển biến. Cô cảm nhận vấn đề sinh lão bệnh tử một cách nhẹ nhàng, bình thường và không hề kinh khủng, điều mà cô đã nhận ra từ 10 năm trước.

Với một người phụ nữ, NSND Hồng Vân thừa nhận mình cũng có những lý tưởng riêng để phấn đấu và với cô, đó chính là sân khấu. Để giữ được nơi này, nữ nghệ sĩ cho rằng cần phải liên tục cập nhật vì yếu tố tinh thần quan trọng hơn nhiều so với vật chất.

Chuyện làm mẹ và nỗi lo cho con trai

Hành trình theo đuổi nghệ thuật của NSND Hồng Vân hiện có thêm sự đồng hành của Khôi Nguyên. Sau khi hoàn thành chương trình học điện ảnh ở nước ngoài, con trai cô đã trở về để hỗ trợ mẹ trong việc quản lý sân khấu. Nữ nghệ sĩ bộc bạch rằng Khôi Nguyên rất thương mẹ nên đã xắn tay vào giúp đỡ khi thấy mẹ chật vật với công việc quản lý.

Tuy nhiên, NSND Hồng Vân vẫn định hướng con trai nên phát triển mảng điện ảnh và muốn con trau dồi thêm về diễn xuất. Theo cô, một đạo diễn diễn giỏi sẽ có lợi thế rất lớn khi ra hiện trường. Dù vậy, nữ nghệ sĩ khẳng định không can thiệp quá sâu vào chuyên môn của con vì Khôi Nguyên đã có kiến thức riêng từ thời du học. Cô chọn vai trò đồng hành và hỗ trợ chủ yếu về mặt tinh thần.

Hiện tại, điều khiến NSND Hồng Vân trăn trở nhất chính là bộ phim đầu tay của con trai. Cả cô và chồng đều cảm thấy lo lắng, mong muốn tác phẩm này có thể trung hòa được cả về chất lượng lẫn doanh thu.

Cân bằng giữa gia đình và đam mê

Không chỉ dành tâm sức cho nghệ thuật, NSND Hồng Vân còn nỗ lực trong vai trò người vợ và người mẹ. Cô thừa nhận đôi khi cảm thấy “đuối sức” khi phải gánh vác nhiều trách nhiệm, nhưng chính gia đình lại là nguồn động lực lớn nhất. Nữ nghệ sĩ chia sẻ người chồng luôn động viên, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han và nhắc nhở cô.

Ở tuổi 60, nhiều người khen ngợi NSND Hồng Vân có ngoại hình trẻ trung, nhất là sau khi giảm cân. Đáp lại điều này, nữ nghệ sĩ bày tỏ sự bất ngờ vì bản thân ít khi cập nhật TikTok. Cô hài hước nói rằng mình làm gì có nhan sắc nên ngay bây giờ không có suy nghĩ đến chuyện đó. Cô tâm sự rằng những lo lắng về việc giữ cho sân khấu luôn sáng đèn và sự nghiệp của con trai đã chiếm hết thời gian, khiến cô không còn thời gian dành cho bản thân.

Mong chờ những vai diễn “làm khó” mình

Sau 40 năm làm nghề, NSND Hồng Vân vẫn không ngừng tìm kiếm những vai diễn hay, thậm chí là những vai có thể làm khó hoặc làm khổ mình để cô có cơ hội vận dụng hết những vốn liếng đã tích lũy được.

Khi làm việc, nữ nghệ sĩ khẳng định sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đạo diễn. Trong giai đoạn tiền kỳ, cô sẽ đặt câu hỏi và thắc mắc tối đa về kịch bản cũng như vai diễn. Nhưng một khi đã “tâm phục khẩu phục” thì khi lên hiện trường, cô sẽ thực hiện theo chỉ đạo mà không tranh cãi.