Hoa khôi Ngoại thương Lê Phương Nghi 'chiến' Hoa hậu Việt Nam 2026

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Lê Phương Nghi hiện là một trong 25 thí sinh sẽ tranh tài trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn ra ngày 7/11 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Cô nàng sinh năm 2006, sở hữu gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ, gây ấn tượng mạnh với chiều cao 1,72 m và số đo ba vòng là 73-60-91 cm. Để chuẩn bị cho cuộc thi, Phương Nghi đã dành nhiều tháng rèn luyện kỹ năng catwalk, trau dồi giao tiếp và tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

Thành tích học tập và danh hiệu hoa khôi

Trước khi bước ra ánh đèn sân khấu của Hoa hậu Việt Nam, Phương Nghi đã là gương mặt nổi bật tại Đại học Ngoại thương cơ sở TP HCM. Cô hiện theo học khoa Kinh tế đối ngoại và chính thức giành danh hiệu hoa khôi của trường vào tháng 5/2025. Có thể nói, đây là 'vườn ươm' nhan sắc chất lượng khi từng là bệ phóng cho những tên tuổi như Huỳnh Thị Thùy Dung (Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016) hay Huỳnh Phạm Thùy Tiên (Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022).

Không chỉ có nhan sắc, thành tích học tập của cô nàng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thời phổ thông, Phương Nghi là học sinh chuyên tiếng Anh tại THPT Hùng Vương, Gia Lai và từng đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lý. Lên đại học, cô tiếp tục duy trì phong độ khi nhiều lần nhận học bổng và đạt bằng khen Sinh viên 5 tốt – danh hiệu do Hội Sinh viên Việt Nam trao cho những sinh viên xuất sắc toàn diện từ học tập đến rèn luyện và phong trào.

Tâm hồn hướng về cộng đồng

Với nền tảng được gia đình khuyến khích làm thiện nguyện từ nhỏ, Phương Nghi không chỉ dừng lại ở những danh hiệu. Cô hiện duy trì dự án Gieo mầm tương lai tại quê nhà Gia Lai. Điều đáng quý là toàn bộ kinh phí vận hành dự án này đều đến từ số tiền học bổng và khoản tiết kiệm cá nhân của chính cô.

Điển hình là vào ngày 29/4/2026, Phương Nghi đã triển khai chương trình tại Trường Mầm non Nắng Hồng, phường Pleiku. Sự kiện thu hút hơn 100 trẻ em tham gia các hoạt động tái chế và đổi sản phẩm lấy sen đá. Tại đây, dự án đã trao tặng hơn 100 cây sen đá, 100 bình nước cá nhân, nhiều quà khuyến học, đồng thời hỗ trợ cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh thanh lịch và mục tiêu hội nhập

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Phương Nghi chọn cho mình phong cách thanh lịch, nữ tính với những bộ trang phục kín đáo. Trong bộ ảnh áo dài cùng các thí sinh khác, cô xuất hiện dịu dàng trong tà áo dài trắng. Ngay cả trong phần trình diễn trang phục áo tắm tại chung khảo hôm 10/10, cô cũng cho thấy sự tự tin với vóc dáng chuẩn.

Chia sẻ về lý do tham gia, Phương Nghi muốn xây dựng hình ảnh một cô gái trẻ tự tin hội nhập nhưng vẫn trân trọng cội nguồn, có tri thức và tinh thần sẻ chia. Cô hy vọng hành trình này sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để cô tiếp tục theo đuổi các dự án vì cộng đồng.

Về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động từ tháng 6 với tour tuyển sinh và chuỗi giao lưu tại nhiều trường đại học. Năm nay, ban tổ chức chọn chủ đề Miền hương sắc nhằm tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ khắp mọi vùng miền, nhấn mạnh vào giá trị tri thức, nhân cách và trách nhiệm cộng đồng.

Đây là cuộc thi uy tín do báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 1988 với tên gọi ban đầu là Hoa hậu Hội Báo Tiền Phong. Từ người đầu tiên đăng quang là Bùi Bích Phương, cuộc thi đã sản sinh ra nhiều mỹ nhân thành công như Hà Kiều Anh (1992), Mai Phương Thúy (2006), Đặng Thị Ngọc Hân (2010), Đặng Thu Thảo (2012), Nguyễn Cao Kỳ Duyên (2014), Đỗ Mỹ Linh (2016), Trần Tiểu Vy (2018), Đỗ Thị Hà (2020). Đương kim hoa hậu hiện nay là Hà Trúc Linh, 22 tuổi.

Chung kết cuộc thi diễn ra ngày 7/11 tại Đồ Sơn, Hải Phòng.