Phương Mỹ Chi sẽ tái hiện đám cưới cùng Bảo Định tại Hà Nội

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Phương Mỹ Chi vừa xác nhận sẽ mang màn tái hiện đám cưới cùng diễn viên Bảo Định trở lại sân khấu trong đêm nhạc tại Hà Nội vào ngày 7/11. Đây là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi nhất của chương trình, đặc biệt là với những khán giả đã theo dõi câu chuyện tình yêu của hai nhân vật này trong MV Thiên đường với người thương.

Chiến thuật "thả thính" khéo léo

Để tăng sức hút cho Day 2 tại Hà Nội, Phương Mỹ Chi đã có những động thái úp mở đầy tính toán trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ liên tục chia sẻ các đoạn clip ngắn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ từ đêm nhạc Dân chơi dân ca Day 1 tại TP.HCM, trong đó màn tái hiện đám cưới cùng Bảo Định trong ca khúc Thiên đường với người thương là phần thu hút sự chú ý nhất.

Tuy nhiên, thay vì công khai toàn bộ tiết mục cho cư dân mạng xem, Phương Mỹ Chi lại khéo léo giữ kín những phân đoạn quan trọng. Nữ ca sĩ trực tiếp nhắn nhủ người hâm mộ nếu muốn thưởng thức trọn vẹn phần trình diễn đặc biệt này thì hãy đến trực tiếp đêm nhạc tại Hà Nội. Cách làm này khiến nhiều khán giả tò mò và mong chờ ngày cô cùng bạn diễn tái hiện màn kết đôi trên sân khấu.

Từ MV đến lễ cưới thực thụ trên sân khấu

Trước đó, vào ngày 3/10, Phương Mỹ Chi đã tổ chức thành công đêm nhạc Dân chơi dân ca tại TP.HCM. Chương trình gây ấn tượng khi kết hợp chất liệu dân gian Việt Nam với cách thể hiện hiện đại, cho thấy nỗ lực làm mới bản sắc âm nhạc của nữ ca sĩ. Điểm nhấn lớn nhất của đêm diễn chính là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi đưa câu chuyện tình yêu từ một sản phẩm âm nhạc lên sân khấu dưới hình thức một lễ cưới thực thụ.

Đồng hành cùng cô là diễn viên Bảo Định, nam chính trong MV Thiên đường với người thương. Trên sân khấu, cả hai đã có những tương tác tình tứ, tạo nên bầu không khí ngọt ngào và lãng mạn giữa không gian âm nhạc sôi động. Sự đầu tư về dàn dựng này đã biến câu chuyện trong MV thành một trải nghiệm trực tiếp, khiến người xem thích thú.

Sức nóng lan tỏa trên mạng xã hội

Ngay sau khi đêm diễn tại TP.HCM kết thúc, những video ghi lại màn kết đôi của cặp đôi đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách biến tấu từ MV sang sân khấu thực tế và nhiều người đã yêu cầu nữ ca sĩ tiếp tục tái hiện tiết mục này trong những lần biểu diễn tiếp theo.

Việc quyết định đưa màn đám cưới trở lại trong Day 2 tại Hà Nội cho thấy chiến lược tạo sức hút thông minh của Phương Mỹ Chi. Thay vì lặp lại y hệt những gì đã diễn ra, cô chủ động giữ lại một phần bất ngờ để khán giả có thêm lý do để chờ đợi và trực tiếp đến với đêm diễn ngày 7/11 tới đây.