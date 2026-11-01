Quang Lê kể chuyện gia đình mất hàng trăm cây vàng, Võ Hoài Nam khác lạ

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Trong buổi gặp gỡ diễn viên hài Thúy Nga, ca sĩ Quang Lê lần đầu trải lòng về những cú sốc tài chính của gia đình. Nhiều năm trước, cha anh vì mê đỏ đen, sau nhiều cuộc chơi thâu đêm "nướng" sạch phần lớn tài sản trong nhà, ước tính lên đến hàng trăm cây vàng. Biến cố này không chỉ khiến nhà anh lao đao, chật vật trong thời gian dài mà còn làm tình cảm vợ chồng cha mẹ rạn nứt, mãi sau này mẹ anh mới quyết định hàn gắn theo lời khuyên của con trai.

Quang Lê còn chia sẻ về một biến cố khác liên quan đến em gái anh. Thời điểm đó, Quang Lê gửi 150 nghìn USD cho em gái. Cô hỏi mượn số tiền này để chơi chứng khoán, khi nào có lời sẽ trả lại anh. Không ngờ trong một đợt biến động thị trường, em gái anh thua lỗ tới 500 nghìn USD.

Võ Hoài Nam 'đổi gió' phong cách

Trong khi đó, diễn viên Võ Hoài Nam lại khiến dân mạng xôn xao với một diện mạo hoàn toàn khác lạ trên trang cá nhân. Anh khoác áo khoác nỉ bông màu đỏ mận rộng rãi thả hững hờ trước ngực. Kết hợp thêm tóc vuốt ngược, dây chuyền và vòng tay vàng, nhìn anh không khác gì những ông trùm xã hội đen trong phim Việt.

Nam diễn viên còn đăng thơ để diễn tả tâm trạng. Bài đăng thu hút nhiều bình luận, bên cạnh lời khen dáng vẻ phong trần, nhiều khán giả còn nhiệt tình làm thơ đối đáp lại nam diễn viên.