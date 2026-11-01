Thái Nguyên sắp có rock concert quy mô 30.000 người, xem miễn phí luôn

Giải trí

Một concert quy mô lớn với dự kiến đón 30.000 khán giả sẽ diễn ra tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên vào tối 2/11. Điểm cộng to đùng là ban tổ chức không bán vé, cứ mở cửa đón khách đến khi kín chỗ thì thôi, nhưng đổi lại người xem sẽ phải đi qua ba vòng kiểm soát an ninh cho chắc ăn.

Show diễn kéo dài hai tiếng này hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831-2026) và là dấu ấn nghệ thuật trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế 2026. Về âm nhạc, tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng tiết lộ rock sẽ là màu sắc chủ đạo (chiếm 50%), còn lại là pop rock và pop. Mục tiêu là 'chiều lòng' mọi độ tuổi và sở thích chứ không chỉ dành riêng cho dân ghiền rock.

Line-up cực cháy

Chương trình chia làm ba phần rõ rệt. Mở màn là Thái Thùy Linh và ban nhạc Bộ Đội với các bài Dậy mà đi, Hát mãi khúc quân hành, Vết chân tròn trên cát; sau đó Đông Hùng sẽ nối tiếp bằng Đường lên phía trước, Rạng rỡ gấm hoa Việt Nam và Kỷ nguyên hòa ca.

Phần hai sẽ là 'địa bàn' của pop đương đại với sự góp mặt của dàn sao:

Isaac: Rừng vàng biển bạc, Nơi anh không thuộc về, Bống bống bang bang.

Anh Tú: Mẹ yêu con, Khóa ly biệt và mashup Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm.

Hồ Ngọc Hà: Rực rỡ Việt Nam tôi, Keep Me in Love và Cô đơn trên sofa.

Để kéo lại chất rock cho concert, ban nhạc Ngũ Cung sẽ trình diễn các bài kết hợp chất liệu dân gian như Đón em trở về, Yêu, Người ở đừng về và Cô Đôi thượng ngàn. Điểm nhấn của chương trình là tiết mục Nối vòng tay lớn, do tập thể nghệ sĩ cùng trình diễn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trước đó một ngày, ban tổ chức đã tổ chức "concert quốc gia" Tự hào là người Việt Nam để hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ai ở Thái Nguyên hay vùng lân cận thì chuẩn bị lên đồ đi quẩy thôi, cơ hội xem idol miễn phí thế này mà bỏ lỡ thì phí lắm!