Nhã Phương 'f5' bản thân: từ style cá tính đến màn hóa trang lầy lội

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Nhã Phương vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải video fit check để chào đón tháng mới. Trong clip, nữ diễn viên diện nhiều bộ cánh khác nhau, từ những món đồ đơn giản đến những set đồ cực cháy với boots cao, áo khoác da phối cùng bộ đồ trắng ôm sát cơ thể. Có vẻ như gần đây Nhã Phương cực kỳ chuộng phong cách năng động, hiện đại để khéo léo khoe vóc dáng nuột nà của mình.

Không chỉ thay đổi quần áo, Nhã Phương còn làm mới cả kiểu tóc với phần mái ngang và tông màu nâu ấm, giúp diện mạo trông trẻ trung và khác lạ hơn hẳn. Với nụ cười rạng rỡ và những dáng pose đầy tự tin, nữ diễn viên nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả. Nhiều người nhận xét nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng và thần thái rạng rỡ hơn trước.

Chăm chút bản thân từ những điều nhỏ nhất

Thay vì chỉ chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình như trước, Nhã Phương dạo này chăm chỉ cập nhật hoạt động cá nhân trên mạng xã hội hơn. Cô thường xuyên khoe những hình ảnh đời thường, từ việc tập luyện, làm đẹp cho đến những lần thử nghiệm phong cách thời trang mới mẻ.

Đáng chú ý, Nhã Phương không ngại bắt đầu những điều mới, kể cả ở lĩnh vực vốn khá quen thuộc với người hoạt động showbiz, để hoàn thiện bản thân. Nữ diễn viên đã tham gia khóa học make-up kèm 1:1 do người bạn thân Sĩ Thanh trực tiếp hướng dẫn. Việc tự mình tìm hiểu kỹ năng trang điểm cho thấy nữ diễn viên không ngại bắt đầu những điều mới.

Khi 'nàng thơ' trở nên lầy lội

Một khía cạnh hoàn toàn khác của Nhã Phương được hé lộ khi cô ở bên những người thân thiết. Mới đây, nữ diễn viên đã khiến mọi người thích thú với màn hóa trang khó đỡ để chúc mừng sinh nhật người quản lý.

Nhã Phương cùng ekip đã diện những bộ đồ liền thân màu cam bó sát, đội mũ trùm đầu và gắn thêm râu cùng nhiều phụ kiện hài hước. Vốn quen với hình ảnh chỉn chu, nữ tính, nhưng trong dịp này, Nhã Phương lại nhập cuộc cực kỳ nhiệt tình, thoải mái nhún nhảy và làm trò trước ống kính. Việc sẵn sàng tự làm xấu mình để mang lại tiếng cười cho bạn bè khiến người hâm mộ cảm thấy cô gần gũi và đáng yêu hơn.

Tìm lại niềm vui từ thói quen cũ

Bên cạnh việc làm mới vẻ ngoài, Nhã Phương cũng chú trọng đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Cô vừa quay trở lại với bộ môn chạy bộ sau khoảng hai năm gián đoạn.

Với nữ diễn viên, chạy bộ không chỉ đơn thuần là rèn luyện cơ thể mà còn là cách để cô lấy lại nhịp sinh hoạt năng động, dành thời gian cho riêng mình và duy trì một tinh thần tích cực. Sau những áp lực từ công việc và cuộc sống gia đình, việc tìm lại thói quen từng yêu thích chính là cách Nhã Phương tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị nhất.

Có thể thấy, Nhã Phương đang ở trong một giai đoạn cực kỳ tích cực. Từ việc thử nghiệm thời trang, thay đổi diện mạo, học kỹ năng mới cho đến việc tập luyện thể thao, cô đang chủ động khám phá những phiên bản khác nhau của chính mình.

Đúng là khi người ta tự yêu chính mình thì thần thái lúc nào cũng đỉnh chóp, đúng không mọi người?