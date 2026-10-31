Trúc Anh 'Mắt biếc' tái xuất với diện mạo mới sau khoảng 5 năm vắng bóng

Giải trí

Trúc Anh vừa gây bất ngờ khi xuất hiện tại phim trường Đặc Công Rừng Sác. Đây là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau khoảng 5 năm kể từ bộ phim Thiên Thần Hộ Mệnh. Diện mạo hiện tại của cô khiến nhiều người xuýt xoa với vóc dáng thon gọn, gương mặt thanh thoát và thần sắc tươi tắn. So với giai đoạn tăng cân mất kiểm soát trước đó, Trúc Anh giờ đây trông rạng rỡ hơn, gợi nhớ đến hình ảnh nhân vật Hà Lan trong Mắt Biếc ngày nào.

Từ đỉnh cao 'nàng thơ' đến khoảng lặng bất ngờ

Năm 2019, Trúc Anh trở thành cái tên gây sốt khi đảm nhận vai Hà Lan trong Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Cô chinh phục khán giả bằng ngoại hình ngọt ngào, vẻ đẹp mong manh và đôi mắt biết nói, cực kỳ hợp với hình tượng nhân vật. Dù là gương mặt mới, Trúc Anh vẫn tạo được dấu ấn riêng và trở thành một trong những chủ đề bàn luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội thời điểm đó.

Thành công này mở ra nhiều cơ hội cho cô, điển hình là việc tiếp tục được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn tham gia phim Thiên Thần Hộ Mệnh, ra mắt năm 2021. Đây cũng là dự án cuối cùng của nữ diễn viên trước khi vắng bóng một thời gian dài. Khi đó, cô được đánh giá là gương mặt trẻ tiềm năng, có đủ cả ngoại hình lẫn cơ hội để phát triển sự nghiệp, nhưng con đường nghệ thuật sau đó đã không đi theo quỹ đạo mà khán giả kỳ vọng.

Cuộc chiến với sức khỏe và áp lực tinh thần

Sau Thiên Thần Hộ Mệnh, Trúc Anh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và quyết định rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, hạn chế tiếp xúc với mọi người. Cô tiết lộ mình bị hội chứng buồng trứng đa nang, khiến cân nặng tăng mất kiểm soát. Tình trạng này kéo theo hàng loạt vấn đề về ngoại hình như rụng tóc, nổi mụn và rạn da.

Không chỉ chịu áp lực về thể chất, Trúc Anh còn phải đối mặt với những tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Cô được chẩn đoán rối loạn cảm xúc, trầm cảm ở mức độ trung bình và phải điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ. Nữ diễn viên chia sẻ bản thân từng rơi vào trạng thái sợ hãi, áp lực khi phải đối diện với sự thay đổi của cơ thể nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường, cười nói trước mặt người khác trong khi về nhà lại khóc nức nở. Cô nhấn mạnh rằng chỉ những ai trải qua mới biết sự đáng sợ của tình cảnh này.

Hành trình 'lột xác' truyền cảm hứng

Bước ngoặt đến vào tháng 4 năm 2025, Trúc Anh quyết định chia sẻ về quãng thời gian áp lực và cởi mở hơn trong việc đăng tải về cuộc sống cá nhân. Nhận được sự cổ vũ từ khán giả, cô quyết tâm thay đổi bản thân theo hướng tích cực.

Nữ diễn viên đã công khai hành trình giảm cân đầy nỗ lực. Có thời điểm, cân nặng của cô chạm mốc khoảng 85 kg. Đến tháng 7 năm 2026, cô thông báo đã giảm được gần 25 kg. Thay vì chọn những phương pháp giảm cân cấp tốc, Trúc Anh duy trì lối sống lành mạnh, tập gym và boxing để rèn luyện sức khỏe. Việc vừa yêu bản thân vừa quyết tâm thay đổi ngoại hình của cô đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Hiện tại, Trúc Anh đang từng bước kết nối lại với showbiz. Bên cạnh việc tham gia phim Đặc Công Rừng Sác, cô cũng tự tin xuất hiện tại các sự kiện giải trí và bắt đầu nhận thêm các công việc hợp tác với nhãn hàng để lấy lại nhịp hoạt động nghệ thuật.