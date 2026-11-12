Trọng Hiếu chơi lớn, làm tour 12 đêm nhạc khắp nước Đức

Giải trí

Trọng Hiếu vừa công bố kế hoạch thực hiện chuỗi đêm nhạc tại các nhà hát nổi tiếng ở Đức để kỷ niệm chặng đường 11 năm làm nghề. Tour diễn sẽ kéo dài từ ngày 13/2 đến 6/3/2027, đi qua 12 thành phố: Remscheid, Solingen, Wolfsburg, Stade, Detmold, Herford, Villingen-Schwenningen, Saarlouis, Offenburg, Lippstadt, Iserlohn và Siegen.

Anh cho biết chọn Đức làm điểm dừng chân vì nơi đây gắn bó với nhiều kỷ niệm thuở đôi mươi. Thực tế, trước khi về Việt Nam lập nghiệp vào năm 2015, anh từng sinh sống và học tập tại Đức trong nhiều năm. Để chuẩn bị cho hành trình này, Trọng Hiếu và ê-kíp đã lên kế hoạch trong gần một năm qua. Việc từng có hai chuyến lưu diễn tại Đức vào năm 2024 và 2025 giúp anh tự tin hơn khi xây dựng tour mới lần này.

Không chỉ là ca hát mà còn là quảng bá văn hóa

Trong lần trở lại này, Trọng Hiếu không chỉ muốn cho khán giả thấy sự thay đổi trong phong cách âm nhạc mà còn chú trọng yếu tố quảng bá văn hóa. Trước đây, anh từng giới thiệu hình ảnh nón lá, áo dài thông qua các tiết mục biểu diễn. Đặc biệt, ở tour diễn tới, anh sẽ đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc như đạo diễn âm nhạc, dựng vũ đạo và trực tiếp chơi nhạc cụ trên sân khấu.

Không dừng lại ở Đức, Trọng Hiếu dự định tổ chức thêm đêm nhạc tại Mỹ trong tháng 3/2027. Đây là một phần trong định hướng chinh phục khán giả quốc tế và phát triển bản thân mà nam ca sĩ theo đuổi nhiều năm qua. Cách đây ba năm, anh từng tham gia cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu (Eurovision Song Contest) tại Đức và xếp hạng ba. Tháng 7/2024, anh ra mắt MV Rise Up Underdog, hợp tác cùng Scott Quin - nhạc sĩ từng đồng sáng tác A Brand New Day cho BTS. Dù nhìn nhận các dự án này chưa bùng nổ, nhưng Trọng Hiếu cho biết anh đã tích lũy được thêm kinh nghiệm làm nghề và học hỏi được nhiều điều từ ê-kíp quốc tế.

Nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ việc chinh phục khán giả quốc tế là điều không dễ dàng. Anh chọn cách bắt tay làm để biết bản thân còn thiếu thứ gì và khả năng đạt đến đâu, đồng thời giữ tâm thế thoải mái trong quá trình thực hiện.

Từ "vũ đạo" đến những bản nhạc hoài niệm

Song song với tour quốc tế, Trọng Hiếu cũng thực hiện các đêm nhạc riêng trong nước, mở đầu bằng show diễn tại Hà Nội vào ngày 7/11 vừa qua, thu hút hàng nghìn người hâm mộ. Nhìn lại 11 năm hoạt động, anh cảm thấy hài lòng với những thành tựu đạt được và hạnh phúc khi nhận được tình cảm từ khán giả.

Thời gian đầu ra mắt, Trọng Hiếu xây dựng hình ảnh năng động với những bài hát tiết tấu nhanh kết hợp vũ đạo như Bước đến bên em, Con đường tôi, I’m Sorry Babe, Anh đổ rồi đấy hay Vẽ thế giới. Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, anh chuyển sang hướng hát nhạc hoài niệm và có chiều sâu hơn, điển hình là hai ca khúc Kho báu và Đến giây cuối cùng. Theo anh, những tác phẩm này khai thác cảm xúc về tình yêu và sự trân trọng những điều bình dị. Thành công của mỗi bài hát, đặc biệt là MV Kho báu với gần 30 triệu lượt xem trên YouTube, giúp anh nhận ra tầm quan trọng của việc tạo sự đồng cảm với người nghe thay vì chỉ phô diễn kỹ năng sân khấu.

Bước chuyển mình với nghệ danh mới

Nguyễn Trọng Hiếu, 33 tuổi, từng là quán quân Vietnam Idol 2015 sau thời gian lớn lên tại Đức. Trong năm 2024, anh gây chú ý khi lọt vào chung kết show Anh trai vượt ngàn chông gai. Gần đây, nam ca sĩ quyết định đổi nghệ danh thành (S)Trong Trọng Hiếu. Chữ "S" được anh thêm vào để vừa khẳng định tình yêu, nguồn gốc quê hương, vừa kết hợp với từ "Strong" trong tiếng Anh để thể hiện tinh thần mạnh mẽ. Ngoài ra, vào tháng 10, anh cũng xuất hiện với vai trò khách mời tại show Sao Chọn thuộc Vietnam iContent 2026.

Đi từ những bước nhảy sôi động đến những bản ballad sâu lắng, tour diễn 12 thành phố lần này là bước đi tiếp theo của Trọng Hiếu trên hành trình ra thế giới.