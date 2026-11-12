Mạnh Trường 'khoe' vợ tăng 15 kg nhưng kết luận là... lời lãi

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Nam diễn viên Mạnh Trường vừa khiến cư dân mạng thích thú khi đăng tải loạt ảnh tình cảm bên bà xã Phương Phạm tại một trung tâm thương mại. Trong khi hai vợ chồng nắm tay nhau đầy ngọt ngào, điều gây chú ý nhất lại là dòng trạng thái cực kỳ 'tỉnh' của nam diễn viên khi tiết lộ cân nặng hiện tại của vợ.

Khi cân nặng được tính như giá vàng

Thay vì khen vợ xinh đẹp theo cách truyền thống, Mạnh Trường chọn lối so sánh đầy dí dỏm bằng cách liệt kê một loạt biến động giá cả trên thị trường. Anh viết: "Vàng 190 giảm xuống 140; bạc 120 giảm xuống 40; mảnh đất 5 tỷ giảm xuống 3 tỷ".

Ngay sau những con số sụt giảm của tài sản, nam diễn viên 'chốt hạ' bằng tình trạng cân nặng của bà xã: "vợ tôi 55 cân lên 70 cân nhưng chưa có dấu hiệu giảm". Việc đối lập giữa sự mất giá của vàng, bạc, đất đai với sự 'tăng trưởng' của cân nặng vợ đã tạo nên một tình huống hài hước, khiến bài viết nhanh chóng nhận được lượng tương tác khủng.

Vẻ ngoài đầy đặn nhưng vẫn đầy tự tin

Trong những khung hình được chia sẻ, Phương Phạm xuất hiện với phong cách năng động và trẻ trung. Cô diện áo croptop đen có đính chi tiết lấp lánh, phối cùng quần jeans sáng màu và khoác một chiếc áo tối màu bên ngoài. Với mái tóc dài buông tự nhiên cùng phần mái thưa và lối trang điểm nhẹ nhàng, bà xã nam diễn viên vẫn giữ được nét tươi tắn.

Đúng như những gì ông xã 'báo cáo', vóc dáng hiện tại của Phương Phạm có phần đầy đặn hơn so với trước đây, đặc biệt là ở vùng eo và thân trên. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi sự tự tin của cô khi vẫn thoải mái lựa chọn những bộ trang phục ôm dáng để sánh đôi cùng chồng.

Màn đối đáp 'căng cực' của hai vợ chồng

Không dừng lại ở việc trêu chọc, Mạnh Trường còn không quên 'nịnh' vợ bằng một câu chốt hạ đầy tinh tế: "Chứng tỏ đầu tư vào vợ là chỉ có lãi". Câu nói này biến việc tăng cân của bà xã trở thành một khoản đầu tư sinh lời, khiến người đọc không khỏi bật cười trước sự khéo léo của anh.

Đáp lại sự lầy lội của chồng, Phương Phạm cũng nhanh chóng 'phản công' bằng một bình luận ngắn gọn nhưng đầy quyền lực: "Tui cho nhịn cả tuần luôn". Sự thoải mái trong cách trêu đùa trên mạng xã hội cho thấy mối quan hệ vô cùng khăng khít và vui vẻ của cặp đôi.

Chuyện tình từ ghế nhà trường

Mạnh Trường và Phương Phạm kết hôn năm 2008, sau một thời gian dài tìm hiểu nhau từ khi còn là học sinh. Cặp đôi hiện có với nhau ba người con và thường xuyên chia sẻ những chuyến đi cũng như khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội.

Nam diễn viên từng bày tỏ rằng nếu thời gian quay ngược trở lại, anh vẫn chọn kết hôn và làm bố sớm vì tin vào sự sắp đặt của số phận. Anh đặc biệt trân trọng sự hy sinh của vợ dành cho gia đình và khẳng định sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất để Phương Phạm luôn được hạnh phúc.