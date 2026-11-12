Báo Indonesia 'soi' kỹ trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải

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Truyền thông Indonesia đang đổ dồn sự chú ý vào Lương Chí Khải, trung vệ Việt kiều Mỹ vừa lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Tờ SuperBall thậm chí còn dành riêng một bài viết để phân tích về Kyle Colonna (tên tiếng Việt là Lương Chí Khải) khi anh góp mặt trong danh sách của HLV Kim Sang-sik.

Chí Khải cùng với Olaha Mạnh Đức là hai gương mặt mới được gọi lên sau khi hoàn tất thủ tục quốc tịch Việt Nam vào cuối tháng 8. Anh được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho hàng phòng ngự. Về phía HLV Kim Sang-sik, ông đánh giá tích cực về hai tân binh này vì họ đang có phong độ tốt tại CLB, đồng thời cam kết sẽ giúp họ nhanh chóng hòa nhập với đồng đội.

Tuy nhiên, báo chí Indonesia không quên "nhắc bài" về một kỷ niệm không mấy vui vẻ. Khi còn khoác áo Thể Công Viettel tại AFC Champions League Two, Chí Khải từng mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền trong trận gặp Persib Bandung, khiến Mariano Peralta ghi bàn và đội nhà thua 0-1.

Bất chấp cú sảy chân đó, SuperBall vẫn nhận định Lương Chí Khải là phương án đáng gờm nhờ khả năng tranh chấp và không chiến tốt. Trước khi về Việt Nam, anh từng thi đấu cho New Mexico United tại Mỹ, sau đó gia nhập Hà Nội FC năm 2024 trước khi chuyển sang Thể Công Viettel để khẳng định vị trí.

Việc ĐT Việt Nam chuẩn bị đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan được SuperBall xem là cơ hội phù hợp để HLV Kim Sang-sik kiểm nghiệm khả năng của trung vệ này. Nếu ra sân và thể hiện tốt, Lương Chí Khải sẽ có dịp chứng minh mình đủ khả năng trở thành một phương án mới cho hàng phòng ngự ĐT Việt Nam trong chặng đường hướng tới Asian Cup 2027.