NSND Lan Hương và cuộc sống hưu trí: Lương hưu 8,5 triệu đồng cùng dự định bán nhà 300m2

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NSND Lan Hương vừa khiến nhiều người quan tâm khi tiết lộ mức lương hưu hiện tại là 8,5 triệu đồng/tháng. Chồng cô, NSƯT Tất Bình, cũng nhận lương hưu khoảng 10 triệu đồng. Hai vợ chồng hiện sống trong một căn nhà phố 6 tầng tại Hà Nội với tổng diện tích sử dụng khoảng 300m2, được xây dựng từ năm 2000.

Tuy nhiên, việc ở trong căn nhà cao tầng khi tuổi tác ngày càng tăng lại mang đến nhiều bất tiện cho cả hai khi phải di chuyển lên xuống thường xuyên. Chính vì thế, vợ chồng nữ nghệ sĩ dự định sẽ bán căn nhà này để chuyển sang sống ở chung cư. Lựa chọn này không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn giúp họ ở gần con cháu và có thêm một khoản tích lũy cho tuổi già.

Từ vai diễn để đời đến danh xưng "em bé"

Ít ai biết rằng NSND Lan Hương đã bén duyên với điện ảnh từ khi còn rất nhỏ. Đạo diễn Hải Ninh đã chú ý đến cô từ lúc cô mới 3 - 4 tuổi. Đến năm 1972, khi thực hiện dự án Em Bé Hà Nội, sau nhiều lần tìm kiếm diễn viên nhí, đạo diễn nhớ lại gương mặt có đôi mắt đặc biệt năm nào và thuyết phục gia đình cho Lan Hương tham gia.

Khi đó, Lan Hương khoảng 10 tuổi và được giao vai Ngọc Hà - một cô bé thất lạc gia đình sau trận ném bom B52 mùa đông năm 1972, một mình đi tìm bố mẹ và em gái giữa Hà Nội hoang tàn. Bộ phim bấm máy vào mùa hè năm 1973 và ra mắt năm 1974. Sự tự nhiên, ánh mắt trong trẻo cùng cảm xúc chân thật của Lan Hương đã tạo nên một nhân vật khiến nhiều thế hệ khán giả nhớ mãi.

Không chỉ thành công về nghệ thuật, Em Bé Hà Nội còn là tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam, giành Bông Sen Vàng cho Phim hay nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ III năm 1975 và nhận giải đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Moskva cùng năm. Tác phẩm này không chỉ đưa tên tuổi Lan Hương đến với công chúng mà còn trở thành dấu mốc đặc biệt trong lịch sử điện ảnh nước nhà.

Điều thú vị là dù đã trưởng thành và có nhiều năm cống hiến, NSND Lan Hương vẫn được công chúng gọi bằng cái tên "em bé Hà Nội". Thú thật, từng có thời gian cô không thích danh xưng này vì muốn vượt qua cái bóng của vai diễn đầu đời, mong khán giả nhìn nhận mình qua những thành tựu khác. Nhưng theo thời gian, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Giờ đây, cô cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả gọi bằng tên gọi thân thương ấy.

Hành trình bền bỉ với sân khấu và đạo diễn

Sau dấu ấn điện ảnh đầu đời và vai diễn trong Mối Tình Đầu, Lan Hương theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Năm 15 tuổi, cô trúng tuyển khóa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ, cùng thế hệ với NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Minh Hằng và cố NSƯT Anh Tú. Tại đây, cô tham gia nhiều vở diễn đáng nhớ như Lời Nói Dối Cuối Cùng, Mùa Hạ Cuối Cùng, Cuộc Đời Tôi và Vũ Như Tô.

Không dừng lại ở diễn xuất, từ đầu những năm 2000, Lan Hương chuyển hướng tìm hiểu và theo đuổi lĩnh vực dàn dựng sân khấu. Cô trở thành một trong những nghệ sĩ gắn bó với kịch hình thể - một loại hình còn khá mới mẻ tại Việt Nam lúc bấy giờ. Với vai trò Trưởng đoàn kịch hình thể của Nhà hát Tuổi trẻ, cô đã xây dựng mô hình biểu diễn có phong cách riêng với các vở diễn như Con Bệnh Bí Hiểm, Nhật Nguyệt Thực, Tâm Linh Việt và Người Trong Biển Lửa.

Trên màn ảnh, nữ nghệ sĩ tiếp tục để lại dấu ấn qua các tác phẩm Những Người Sống Bên Tôi, Dòng Sông Hoa Trắng, Thái Sư Trần Thủ Độ, Sống Chung Với Mẹ Chồng và Ngược Chiều Nước Mắt. Năm 2007, Lan Hương chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân để ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật. Đến năm 2018, cô chính thức nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ sau nhiều năm công tác.

Nghe xong chuyện bán nhà chuyển chung cư để gần con cháu, đúng là lựa chọn sáng suốt nhất cho tuổi xế chiều, mọi người thấy sao?