Siu Black tái xuất sân khấu với năng lượng bùng nổ sau thời gian điều trị suy thận

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Tối 11/11, ca sĩ Siu Black đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại buổi tiệc của Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Thị Minh Châu. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ lộ diện trước truyền thông sau một thời gian dài tập trung điều trị bệnh suy thận.

Siu Black là nữ ca sĩ người dân tộc Ba Na đến từ vùng Tây Nguyên. Sau thời gian chiến đấu với bệnh tật, chị đang bắt đầu từng bước trở lại với sân khấu để tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc.

Nội lực đáng nể dù thể trạng giảm sút

Khi bước lên sân khấu, Siu Black cho thấy một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Dù việc đi lại có phần khó khăn hơn trước, nhưng nữ ca sĩ vẫn thể hiện sự máu lửa trong từng bài hát. Sự xuất hiện này khiến nhiều người bất ngờ vì không nghĩ rằng chị vẫn có thể giữ được chất giọng nội lực như vậy sau những biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Ca sĩ Nguyên Vũ, người mời Siu Black đến với đêm nhạc, chia sẻ rằng dù thể trạng bên ngoài của đàn chị có phần mệt mỏi và sức khỏe vẫn còn hơi yếu, nhưng nội lực bên trong lại rất mạnh mẽ. Anh kể lại khoảnh khắc Siu Black hát máu lửa đến mức dàn âm thanh của chương trình không chịu nổi, khiến loa liên tục bị hú như muốn vỡ.

Hành trình chiến đấu với bệnh tật

Siu Black tiết lộ rằng trong gần một năm qua, chị phải điều trị định kỳ do ảnh hưởng từ các bệnh nền như tim mạch, tiểu đường và đặc biệt là tình trạng suy thận. Chính vì sức khỏe giảm sút nên nữ ca sĩ không thể thực hiện các show diễn xa.

Đỉnh điểm là vào tháng 10/2025, thông tin Siu Black nhập viện cấp cứu đã gây lo lắng cho rất nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ. Theo chẩn đoán từ bác sĩ, nữ nghệ sĩ bị suy thận mạn giai đoạn cuối, đi kèm với nhiều biến chứng nặng như viêm phổi, đái tháo đường và suy tim.

Hiện tại, sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của Siu Black đã có những chuyển biến khả quan hơn. Dù tần suất biểu diễn giảm đáng kể và chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong một số sự kiện, nhưng chị vẫn duy trì kết nối với khán giả qua những đoạn clip hát ngẫu hứng trên trang cá nhân. Động lực để chị trở lại sân khấu chính là tình cảm từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Màn tái hợp đầy cảm xúc với Phương Thanh

Một chi tiết gây chú ý khác tại sự kiện là sự đồng hành của ca sĩ Phương Thanh. Từng là tri kỷ nhưng sau đó hai nghệ sĩ có mâu thuẫn kéo dài gần một thập kỷ, nên việc họ đứng chung sân khấu là điều rất đặc biệt. Ca sĩ Nguyên Vũ xác nhận mình chính là người chủ động kết nối để hai chị trở lại với nhau.

Cả Siu Black và Phương Thanh đều vui vẻ nhận lời mời ngay lập tức, chủ động thu xếp lịch trình mà không đặt nặng vấn đề cát-xê. Sự thân thiết hiện rõ khi Phương Thanh trực tiếp đi đón Siu Black đến địa điểm tổ chức sự kiện. Trên sân khấu, cặp đôi đã mang đến một màn song ca bài "Ly cà phê Ban Mê" đầy bùng nổ, cho thấy họ hiện đã thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn.

Nguyên Vũ cũng bày tỏ mong muốn Siu Black giữ gìn sức khỏe và nhận lời đi hát nhiều hơn để có thêm nguồn thu nhập cũng như ổn định kinh tế.