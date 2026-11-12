Hoa hậu Thùy Lâm khiến netizen chao đảo với màn 'biến hình' trong ô tô

Giải trí

Thùy Lâm vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải một đoạn clip ngắn 8 giây trên TikTok. Không cần những bộ ảnh đầu tư cầu kỳ hay xuất hiện tại sự kiện lộng lẫy, nàng hậu chọn một màn 'biến hình' ngay trong ô tô để khoe diện mạo rạng rỡ trước ống kính. Đi kèm video, cô chia sẻ quan điểm: “Xinh đẹp là đặc quyền của phụ nữ”.

Điều khiến đoạn clip nhận được sự chú ý chính là ngoại hình của Thùy Lâm. Ở tuổi 39, cô vẫn sở hữu gương mặt thanh tú và cuốn hút. Dù là lúc để mặt mộc hay chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nàng hậu vẫn toả ra hào quang với thần thái trẻ trung, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ vì nhan sắc dường như không hề thay đổi theo thời gian.

Nhan sắc 'thách thức' thời gian

Đáng nói là Thùy Lâm hiện đã là mẹ của hai con, với con trai lớn 16 tuổi và con gái 13 tuổi. Khi đặt cạnh hình ảnh thời điểm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008, vẻ ngoài của cô không những không thay đổi mà thậm chí còn trở nên mặn mà và sắc sảo hơn.

Phần bình luận dưới clip tràn ngập những lời khen có cánh. Nhiều netizen khẳng định cô quá 'đỉnh' khi giữ vững vóc dáng và gương mặt suốt mấy chục năm. Có người dùng từ 'slay' để mô tả aura sáng rõ của nàng hậu, trong khi số khác cho rằng màn biến hình lần này thực sự 'chấn động' và mê mẩn vibe trẻ mãi không già của cô.

Góc nhìn gần gũi phía sau ánh hào quang

Khác với hình ảnh chỉn chu, lộng lẫy thường thấy của các sao showbiz, Thùy Lâm gây thiện cảm bởi sự gần gũi và thoải mái trong các video chia sẻ cuộc sống. Có lúc là khoảnh khắc vui vẻ bên các con, có lúc lại là những đoạn clip bắt trend đơn giản. Dù không thường xuyên cập nhật, nhưng mỗi lần xuất hiện, nàng hậu đều khiến khán giả tò mò về cuộc sống hiện tại sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu.

Từ ngôi sao showbiz đến cuộc sống kín tiếng

Thùy Lâm, tên thật là Nguyễn Thùy Lâm, sinh năm 1987. Cô từng là gương mặt nổi bật trong làng giải trí khi hoạt động đa năng từ ca hát, diễn xuất đến người mẫu. Cột mốc đáng nhớ nhất là năm 2008, khi cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa đầu tiên và lọt Top 15 chung cuộc tại Miss Universe 2008, ghi dấu ấn cho nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Trước khi trở thành hoa hậu, Thùy Lâm từng hoạt động nghệ thuật sôi nổi, tham gia một số phim truyền hình như Kiều nữ và đại gia. Với ngoại hình sáng và khả năng biểu diễn đa dạng, cô từng được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn trong showbiz. Tuy nhiên, năm 2010, nàng hậu quyết định rẽ hướng khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Anh Tuấn, một Tiến sĩ kinh tế.

Sau khi lập gia đình, cô chọn cuộc sống kín tiếng hơn, chuyển ra Hà Nội sinh sống và dành phần lớn thời gian cho tổ ấm riêng. Sau 16 năm kết hôn, gia đình cô hiện có hai con. Qua những hình ảnh hiếm hoi, có thể thấy vợ chồng Thùy Lâm duy trì một cuộc sống bình yên.

Đặc biệt, con trai lớn của Thùy Lâm cũng gây chú ý trên mạng xã hội với chiều cao ấn tượng 1m86 ở tuổi 16. Cậu bé được nhận xét là sở hữu gương mặt sáng và vóc dáng cao ráo, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Những lần hiếm hoi cả gia đình cùng xuất hiện luôn nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Đúng là kiểu 'hack tuổi' khiến chị em mình chỉ biết ước, giờ thì ai cũng muốn xin vía của nàng hậu thôi!