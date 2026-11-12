Con trai Đan Trường sang Hàn Quốc 'tu luyện' Kpop

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Thiên Từ, cậu bé 9 tuổi và là con trai của ca sĩ Đan Trường, tham gia khóa đào tạo âm nhạc mang tên "Hello Star Class 2026" tại Hàn Quốc. Đây là chương trình du học trải nghiệm dành cho các học viên trong độ tuổi từ 8 đến 25. Để đến được với khóa học, Thiên Từ đã phải vượt qua vòng hồ sơ tuyển chọn trước khi bay từ Mỹ sang Seoul.

Lịch trình rèn luyện khắc nghiệt tại Gangnam

Khóa học diễn ra trong 10 ngày tại quận Gangnam, Seoul. Trong suốt thời gian này, Thiên Từ cùng các học viên khác sinh hoạt tại một homestay . Cậu bé rèn luyện đồng thời nhiều kỹ năng: từ thanh nhạc, vũ đạo cho đến cách trình diễn trước ống kính và kỹ năng giao tiếp với truyền thông.

Đặc biệt, các buổi học về kỹ năng trình diễn được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên có chuyên môn cao. Theo chia sẻ từ doanh nhân Thủy Tiên, vợ cũ của ca sĩ Đan Trường, vì là lần đầu tiên Thiên Từ sống xa mẹ nên ban đầu bé có phần lo lắng. Tuy nhiên, cậu bé đã nhanh chóng hòa nhập và tỏ ra rất háo hức với những bài học chuyên sâu.

Cơ hội trở thành thực tập sinh

Trước khi kết thúc khóa học vào ngày 14/11, tất cả học viên sẽ phải trải qua một bài kiểm tra năng lực tổng hợp. Học viên sẽ nhận chứng chỉ hoàn thành chương trình. Những học viên có kết quả xuất sắc sẽ có cơ hội được xem xét ký hợp đồng thực tập sinh chính thức hoặc nhận được các cơ hội huấn luyện và quảng bá khác.

Về mặt tổ chức, chương trình Hello Star Class 2026 là sự phối hợp giữa Hunan Xingpai Entertainment (Trung Quốc) và SM Entertainment (Hàn Quốc). Toàn bộ chi phí bao gồm vé máy bay, lưu trú và học phí đều do phía học viên chi trả. Chuỗi hoạt động của các học viên cùng nghệ sĩ khách mời cũng được ghi hình để phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội của chương trình.

Định hướng nối nghiệp cha

Việc cho con tham gia khóa học lần này xuất phát từ sự bàn bạc giữa Đan Trường và vợ cũ. Nam ca sĩ cho biết anh cảm thấy tự hào khi thấy con bộc lộ niềm yêu thích với âm nhạc và trình diễn, vì vậy anh định hướng cho con nối nghiệp. Đan Trường luôn khuyến khích con tham gia các khóa học chuyên môn để có thể cọ xát thực tế.

Thực tế, Thiên Từ đã được bố mẹ tạo điều kiện học hát và đàn từ nhỏ. Cậu bé cũng từng xuất hiện cùng cha tại một số phòng trà và chương trình nhỏ. Đáng chú ý, Live concert Dấu ấn thanh xuân tại Hà Nội năm ngoái là lần đầu tiên Thiên Từ được cha đưa lên một sân khấu lớn.

Bối cảnh gia đình

Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên vào năm 2013. Sau tám năm chung sống, cả hai thông báo ly hôn vào giữa tháng 7/2021. Dù không còn là vợ chồng, nam ca sĩ và doanh nhân Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp để cùng nhau nuôi dạy con trai chung là Thiên Từ.

Với Đan Trường, ở tuổi 50, anh là ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc như Kiếp ve sầu, Tình đơn phương và nhiều bài nhạc Hoa lời Việt. Anh từng bảy lần liên tiếp đạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất của Làn Sóng Xanh và được mời ngồi "ghế nóng" cùng Tô Hữu Bằng trong chương trình âm nhạc Sing! Asia vào giữa năm ngoái.