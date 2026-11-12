Diễn viên Phương Dung: Từ cú tát 'đỉnh cao' đến hành trình làm lại từ con số không

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Hơn 40 năm theo đuổi nghệ thuật, diễn viên Phương Dung đã nếm trải đủ mọi cung bậc từ đỉnh cao rực rỡ đến những ngày chạm đáy, phải bắt đầu lại mọi thứ từ con số không. Trong cuộc trò chuyện cùng MC Minh Ngọc tại chương trình “Chuyện tối cùng sao” với chủ đề "Đường dài của người làm nghề", nữ diễn viên không chọn cách tô hồng bản thân mà thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ để rút ra những bài học xương máu.

Vết xe đổ tuổi 24 và cuộc chiến giành lại chỗ đứng

Nhìn lại chặng đường dài, nữ diễn viên thừa nhận mình chỉ thực sự được khán giả nhớ mặt đặt tên trong giai đoạn sau này. Ở tuổi 24-25, chị từng vụt sáng nhanh chóng với vai ác nữ Tào Thị trong phim “Phạm Công - Cúc Hoa”. Tuy nhiên, chính ánh hào quang đến quá sớm đã trở thành cái bẫy. Chị tự nhận lúc đó mình còn non nớt và nghĩ rằng khi khán giả và sân khấu đã biết đến mình thì có thể cho phép bản thân có những cái hơi cá nhân, riêng tư. Chính suy nghĩ sai lầm khi mới chập chững vào nghề này đã khiến chị bị sân khấu đào thải.

Sau cú ngã đau đớn, Phương Dung mất nhiều năm mới có thể quay trở lại. Chị phải chấp nhận bắt đầu lại từ những vai diễn nhỏ nhất, thậm chí có những lúc chỉ đi ngang qua sân khấu mà không ai nhận ra. Phải mất gần 20 năm kiên trì, đến khi chạm mốc 40-50 tuổi, chị mới thực sự tìm lại được chỗ đứng trong nghề. Bài học đắt giá từ thời trẻ khiến chị tự nhủ rằng một khi đã đánh mất cơ hội, nếu có dịp quay lại thì dù thế nào cũng phải ráng nắm giữ thật chặt.

Khi cái tát là minh chứng cho sự thành công

Cơ hội thực sự quay trở lại với Phương Dung vào năm 2010 khi chị đảm nhận vai bà Huệ trong phim “Ở rể” và giành được giải thưởng. Vai bà mẹ vợ cay nghiệt này thành công đến mức tạo ra một tình huống dở khóc dở cười. Khi đang quay phim tại Hóc Môn, một nữ khán giả 70 tuổi đã tìm đến tận nơi và giáng cho chị một cái tát cùng lời mắng: "Bà làm mẹ vợ mà ác dữ vậy?". Dù bị sốc và đau, nhưng chị lại coi đó là niềm hạnh phúc vì việc khiến khán giả ghét cay ghét đắng nhân vật chính là đỉnh cao của sự thành công đối với một diễn viên.

Nhờ sự chăm chỉ và nhiệt huyết, chị có danh xưng "thánh bào" trong giới làm phim. Với chị, danh xưng này đến từ đạo đức làm nghề: luôn tôn trọng nhà sản xuất, bạn diễn và khán giả. Đặc biệt, dù thường xuyên đóng vai ác, chị không cho phép mình diễn một màu. Phương Dung luôn phân tích kỹ tâm lý nhân vật để biết nhân vật dữ vì giàu hay nghèo, dữ trong hoàn cảnh nào, từ đó biến hóa linh hoạt để người xem không cảm thấy nhàm chán.

Tinh thần không ngừng làm mới mình

Không dừng lại ở phim trường, cách đây 5 năm, khi nhận thấy thị trường sân khấu và phim ảnh có dấu hiệu bão hòa, Phương Dung đã cùng các đồng nghiệp như Phi Phụng, Thụy Mười, Diễm Hương và Tạ Quang Thịnh (Năm Chà) thành lập nhóm Ngũ Long Du Ký trên YouTube. Ở tuổi xế chiều, chị tự mày mò công nghệ, đảm nhận từ khâu lên ý tưởng, đạo diễn, cầm máy quay đến dựng clip. Kênh không chỉ sản xuất các sitcom hài hước mà còn tạo tiếng vang qua chuỗi chương trình Thương đời gạo chợ nước sông để giúp đỡ những nghệ sĩ nghèo, bệnh tật.

Trong công việc, dù luôn mang đến năng lượng tích cực nhưng Phương Dung lại là một đàn chị cực kỳ nghiêm khắc, nhất là chuyện giờ giấc. Chị từng thẳng mặt chỉnh đốn một diễn viên trẻ đi trễ 2 tiếng khiến cả đoàn phải chờ. Chị nói thẳng rằng nếu tiếp tục như vậy thì chị sẽ không làm việc chung nữa, vì việc đi trễ vừa tốn tiền của nhà sản xuất, vừa khiến các anh chị đi trước bực bội. Dù tính cách "sự thật mất lòng" có thể khiến người khác quê độ lúc đầu, nhưng sự chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của chị khiến mọi người nể phục.

Hiện tại, Phương Dung hài hước chia sẻ mình đã "lên chức" đóng vai bà ngoại trên phim. Chị mong muốn chỉ cần còn sức khỏe và hơi thở sẽ tiếp tục có những vở kịch và bộ phim hay để phục vụ khán giả. Chị cũng dành lời khen cho thế hệ trẻ hiện nay vì sự đa năng, dám dấn thân vào các thử thách nguy hiểm trên gameshow, đồng thời nhắn nhủ các bạn chỉ cần giữ vững đạo đức nghề nghiệp là sẽ tiến xa.