Minh Hằng tái xuất màn ảnh rộng, làm chồng 'hoang mang' vì chọn phim kinh dị

Giải trí

Chiều ngày 12/11, dự án điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ đã chính thức ra mắt tại TP.HCM thông qua một buổi showcase. Sự kiện này quy tụ đầy đủ ê-kíp làm phim, bao gồm đạo diễn Jack Carry On cùng dàn diễn viên chính như Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Đại Nghĩa và Phát La.

Màn tái xuất đầy 'liều lĩnh' của Mẹ Mìn

Đây là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Minh Hằng sau 3 năm tạm lùi về sau để tập trung sinh con và chăm sóc gia đình. Thay vì đi thảm đỏ như thông thường, nữ diễn viên chọn xuất hiện ngay tại sự kiện chính của buổi showcase với tạo hình lấy cảm hứng từ nhân vật Mẹ Mìn nhưng ở phiên bản quyến rũ và sắc sảo hơn. Minh Hằng gây chú ý khi diện tà áo dài đỏ rực phối cùng mái tóc cam đỏ duỗi thẳng, mang đến một diện mạo cá tính và thu hút mọi ống kính.

Khi được hỏi về phản ứng của chồng trước quyết định chọn một bộ phim mang màu sắc kinh dị, kỳ ảo để tái xuất, Minh Hằng hài hước thừa nhận hành động này từng khiến ông xã một phen hoang mang. Chồng cô từng thắc mắc vì trước nay cô chưa từng đóng thể loại phim này. Minh Hằng đáp lại một cách vui vẻ rằng chính vì chưa từng xem nên cô muốn đóng thử cho biết. Nữ diễn viên cũng cho biết chồng mình biết cô vốn khá 'lì', một khi đã thích điều gì là sẽ làm, nên anh không cấm cản.

Góc khuất hậu trường và áp lực kỹ xảo

Đạo diễn Jack Carry On chia sẻ rằng vì bộ phim mang màu sắc tâm lý, kỳ ảo và giật gân với nhiều bối cảnh siêu thực, ê-kíp phải sử dụng khá nhiều công nghệ phông xanh và xử lý kỹ xảo hậu kỳ phức tạp. Quá trình hoàn thiện phim không hề dễ dàng khi đoàn phim gặp không ít áp lực về tiến độ cũng như vấn đề kiểm duyệt. Thậm chí, Minh Hằng và đoàn phim đã phải sắp xếp lịch quay bổ sung trong vòng hai ngày để đảm bảo những thước phim đạt chất lượng ưng ý nhất trước khi ra rạp.

Đáng chú ý, dù ông xã là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo luôn hậu thuẫn cho các dự án nghệ thuật của vợ, nhưng với Mẹ Mìn, Minh Hằng khẳng định mình tham gia thuần túy với tư cách diễn viên. Cô cho biết cả hai vợ chồng đều không góp vốn đầu tư vào dự án này. Tuy nhiên, Minh Hằng cũng nói đùa rằng nếu phần một thành công rực rỡ, vợ chồng cô sẽ sẵn sàng cân nhắc đầu tư cho phần hai.

Cốt truyện về những bản giao kèo đắt giá

Trong phim, Minh Hằng đảm nhận vai Mẹ Mìn - một thực thể bí ẩn có khả năng biến điều ước của con người thành hiện thực, nhưng mọi mong muốn đều đi kèm với những điều kiện và cái giá phải trả. Nhân vật này đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện, đưa những người tham gia vào một trò chơi đầy cạm bẫy. Vai diễn này đòi hỏi Minh Hằng phải thể hiện sự ma mị, quyền lực và khó đoán, khác hẳn với những hình tượng quen thuộc trước đây.

Nội dung phim xoay quanh Zoe (do Rima Thanh Vy đóng) - một cô gái khao khát sự nổi tiếng và Hiếu (do Khương Lê đóng) - một chàng trai muốn trở thành tỷ phú. Cả hai vô tình nhận được điều ước từ Mẹ Mìn và nhanh chóng đổi đời, nhưng sau đó lại bị cuốn vào chuỗi biến cố kinh hoàng cùng những mâu thuẫn tâm lý khốc liệt. Sự góp mặt của các diễn viên khác như Nhật Kim Anh, Đại Nghĩa, Phát La, Bé Tư và Thạch Thảo hứa hẹn sẽ tạo nên một câu chuyện mang đậm tính tâm linh và kinh dị.