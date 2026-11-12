Đào Duy Bảo Định: từ anh bán bánh tráng trộn đến nam diễn viên đạt giải thưởng

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Đào Duy Bảo Định hiện đang là cái tên khiến dân mạng lùng sục sau khi xuất hiện cùng Phương Mỹ Chi trong MV Thiên Đường Với Người Thương. Với vẻ ngoài thư sinh và điển trai, anh chàng gây ấn tượng khi hóa thân thành chú rể trong câu chuyện tình yêu mang đậm màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ.

Đào Duy Bảo Định là một nam diễn viên sinh năm 1994, quê tại Khánh Hòa. Anh không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật và cũng không bắt đầu sự nghiệp bằng những vai diễn lớn ngay từ đầu, mà trải qua một hành trình đầy những ngã rẽ thú vị.

Những công việc trước khi đến với nghệ thuật

Trước khi dấn thân vào diễn xuất, Bảo Định từng theo đuổi con đường học vấn bài bản với tấm bằng tốt nghiệp ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn tại Đại học Công nghiệp TP.HCM vào năm 2016. Ngay sau khi ra trường, anh bắt đầu với công việc bartender tại một khách sạn 5 sao.

Không dừng lại ở đó, anh chàng còn thử sức với môi trường văn phòng và làm nhân viên ngân hàng trong khoảng hai năm. Có thể thấy, đây đều là những công việc ổn định, trái ngược hoàn toàn với môi trường nghệ thuật đầy biến động mà anh theo đuổi sau này.

Hành trình kiên trì với đam mê diễn xuất

Cơ duyên đưa Bảo Định đến với diễn xuất vào năm 2019 thông qua một vai khách mời trong phim Sài Gòn Trong Cơn Mưa. Dù thời lượng xuất hiện chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng chính trải nghiệm lần đầu đứng trước máy quay đã khiến anh quyết định nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp diễn viên.

Tuy nhiên, việc rẽ hướng sang nghệ thuật đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ con số không. Bảo Định đã trải qua một quãng thời gian dài tìm kiếm vai diễn và liên tục tham gia các buổi thử vai nhưng không đạt được kết quả như mong muốn.

Có thời điểm, anh phải tạm gác lại giấc mơ để trở về quê nhà Nha Trang. Tại đây, anh mở quầy bán bánh tráng trộn và trà tắc để trang trải cuộc sống. Dù hiện tại đã tập trung hoàn toàn cho nghệ thuật và không còn bán bánh tráng, nhưng Bảo Định từng chia sẻ rằng nếu không có dự án phim, anh vẫn sẵn sàng về quê tiếp tục công việc bán bánh tráng trộn.

Bước ngoặt và thành công rực rỡ

Điểm chạm lớn nhất trong sự nghiệp của Bảo Định đến vào năm 2025 khi anh tham gia bộ phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không của đạo diễn Hàm Trần. Trong tác phẩm này, anh đảm nhận vai Sửu - một nhân vật thuộc tuyến không tặc.

Bộ phim tạo được tiếng vang lớn tại phòng vé với doanh thu vượt mốc 250 tỷ đồng, giúp tên tuổi của Bảo Định trở nên phổ biến hơn với khán giả. Không chỉ dừng lại ở thành tích thương mại, vai diễn này còn mang về cho anh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Đây là thành quả xứng đáng cho sự kiên trì sau nhiều năm, đặc biệt với một gương mặt chưa có nhiều kinh nghiệm điện ảnh trước đó.

Sau cột mốc này, anh tiếp tục thử sức với nhiều loại vai khác nhau và giành được nhiều giải thưởng, giấy khen và sự ghi nhận. Dù đạt được nhiều thành công, Bảo Định vẫn chọn lối sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời tư và chỉ tập trung đăng tải các hoạt động liên quan đến dự án phim trên mạng xã hội.

Đúng là kiểu "vượt khó" điển hình, từ bán bánh tráng trộn đến nhận giải LHP Việt Nam, quá trình này có khiến bạn thấy động lực để theo đuổi đam mê chưa?