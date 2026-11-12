Hà Tâm Như xác nhận thi MGI All Stars mùa hai, nói không xem đồng hương là đối thủ

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Hà Tâm Như đã được công bố là thí sinh tham dự mùa thứ hai của Miss Grand International (MGI) All Stars tại Thái Lan. Thông tin thu hút chú ý vì trước đó, chính cô từng chia sẻ rằng hồ sơ đăng ký lần đầu gửi đến ban tổ chức đã không được chấp thuận.

Hành trình "vượt khó" để giành tấm vé đi Thái

Hà Tâm Như cho biết cô bắt đầu quan tâm cuộc thi sau khi trực tiếp theo dõi mùa đầu tiên tại Thái Lan. Ấn tượng trước quy mô và cách tổ chức chuyên nghiệp, cô mong muốn có cơ hội góp mặt. Bước ngoặt xảy ra trong một buổi ghi hình tập đặc biệt của Miss International Queen Vietnam, nơi cô gặp gỡ ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch cuộc thi. Tại đây, ông đã gợi ý cô tham gia MGI All Stars.

Khi cuộc thi khởi động, dù Việt Nam chưa có đơn vị nắm bản quyền, Hà Tâm Như vẫn chủ động tìm hiểu điều lệ và gửi hồ sơ. Tuy nhiên, lời đề nghị ban đầu của cô lại bị từ chối. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi gần đây, ban tổ chức MGI chủ động liên hệ lại để hỏi cô có còn muốn tham gia hay không.

Trước lời mời này, Hà Tâm Như đã nhiều lần đặt câu hỏi về việc liệu một quốc gia có thể có nhiều đại diện cùng góp mặt hay không. Sau khi nhận được phản hồi rằng từ mùa thứ hai, cuộc thi có thể tiếp nhận nhiều hơn một thí sinh từ mỗi nước, cô đã hoàn thiện hồ sơ cùng thư mời và các văn bản theo yêu cầu của cơ quan chức năng địa phương để chính thức được chấp thuận.

Drama "đụng độ" và lời khẳng định không đối đầu

Sự xuất hiện của Hà Tâm Như trở nên nhạy cảm hơn khi á hậu Ngô Bảo Ngọc vừa tuyên bố rút khỏi cuộc thi. Tại buổi họp báo chiều 2/11 ở TP HCM, Ngô Bảo Ngọc đã bật khóc khi thông báo dừng hành trình dù đã chuẩn bị gần ba tháng, trong khi cuộc thi chỉ còn hơn ba tuần là diễn ra.

Trước những ý kiến cho rằng có sự cạnh tranh giữa hai người, Hà Tâm Như thừa nhận từng băn khoăn liệu sự hiện diện của mình có khiến người khác cảm thấy bị mất cơ hội. Thế nhưng, cô khẳng định không xem những người cùng quốc gia là đối thủ. Theo cô, mỗi thí sinh đều có hành trình, mục tiêu và câu chuyện riêng, nên việc cùng tham gia một sân chơi không đồng nghĩa với việc phải tìm cách vượt qua nhau. Cô tin rằng các đại diện vẫn có thể hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để cùng tỏa sáng trên sân khấu quốc tế.

Góc nhìn trái chiều từ phía đơn vị bản quyền

Trong khi Hà Tâm Như hướng tới sự hỗ trợ, phía á hậu Ngô Bảo Ngọc và đơn vị nắm bản quyền lại có góc nhìn khác. Ngô Bảo Ngọc chia sẻ quyết định rút lui sau khi làm việc với Công ty Sen Vàng về những thay đổi định hướng tổ chức từ phía quốc tế. Cô bày tỏ sự tiếc nuối vì đã đầu tư rất nhiều thời gian học catwalk, rèn kỹ năng ứng xử, giao tiếp, tiếng Anh, xây dựng hình ảnh và phát triển dự án cá nhân.

Đại diện Sen Vàng cũng thẳng thắn không đồng tình với việc nhiều thí sinh cùng một quốc gia tham gia một cuộc thi quốc tế trong cùng một mùa giải. Đơn vị này cho rằng điều này dễ tạo ra áp lực so sánh giữa các đại diện và làm phân tán sự ủng hộ từ khán giả. Chính những thay đổi từ ban tổ chức quốc tế đã khiến hành trình của Ngô Bảo Ngọc không còn phù hợp với chiến lược đầu tư ban đầu.

Về MGI All Stars và các nhân vật chính

Miss Grand International All Stars là phiên bản đặc biệt ra đời năm 2025, quy tụ các hoa hậu, á hậu và người đẹp từng thi nhan sắc trong nước hoặc quốc tế để tranh danh hiệu. Thí sinh được đánh giá qua nhan sắc, kỹ năng trình diễn, giao tiếp, sức ảnh hưởng và mức độ yêu mến của công chúng. Năm ngoái, Hương Giang đã đạt á hậu 2 tại sân chơi này.

Hà Tâm Như, 28 tuổi, quê Vĩnh Long, là á hậu 2 Miss International Queen. Tại cuộc thi này, cô đã vượt qua hơn 20 thí sinh thông qua các phần thi trang phục dạ hội, áo tắm và ứng xử để lọt vào top 3.