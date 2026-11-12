Quang Minh gây sốt với gu thời trang 'hack tuổi' khi vi vu cùng vợ trẻ

Giải trí

Quang Minh cùng bà xã vừa có chuyến hành trình khám phá Trung Quốc cùng bạn bè. Cặp đôi đã ghé thăm nhiều địa điểm tại Thành Đô và đặc biệt là check-in tại núi Tứ Cô Nương trong khung cảnh tuyết trắng bao phủ.

Gu thời trang 'ton sur ton' cực tình

Để có những khung hình đẹp đôi, vợ chồng Quang Minh ưu tiên diện đồ ton sur ton, lựa chọn màu sắc và kiểu dáng trang phục ăn ý với nhau. Trong chuyến đi lần này, cả hai gây ấn tượng với bộ áo phao đôi kết hợp cùng mũ len và kính mát, tạo nên vẻ ngoài sành điệu.

Đặc biệt, khoảnh khắc nghệ sĩ 67 tuổi đắm đuối nhìn vợ tại Cửu Trại Câu đã khiến nhiều khán giả không ngớt lời khen ngợi. Cặp đôi được nhận xét là trông "tình bể bình" và lãng mạn như những thước phim.

Phong cách trẻ trung bất chấp tuổi tác

Với gu ăn mặc không cách biệt tuổi tác, Quang Minh nhận được nhiều lời khen từ khán giả về sự trẻ trung dù đã ở tuổi U70. Điều này không chỉ thể hiện trong chuyến đi Trung Quốc mà còn trong nhiều hành trình khác cùng bà xã Khánh Chi.

Khi đi ăn tại một nhà hàng ở Malaysia, nghệ sĩ chọn diện sơ mi rộng và đeo vòng Van Cleef & Arpels, mang đến diện mạo phóng khoáng như những chàng trai trẻ. Tại Bangkok, ông chọn sơ mi phóng khoáng khi tay trong tay cùng vợ.

Năng động trong mọi chuyến đi

Không chỉ dừng lại ở những bộ cánh thanh lịch, Quang Minh còn biến hóa đa dạng tùy theo địa điểm du lịch. Trong chuyến đi Nha Trang, ông chọn áo tank top kết hợp cùng quần shorts đầy năng động để dạo biển cùng vợ. Cả hai cùng diện trang phục tông nâu be, kiểu dáng hợp gu giới trẻ.

Khi đi chơi Noel, cặp đôi cũng cùng mặc đồ năng động, tạo sự tương xứng. Mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, nghệ sĩ nhận nhiều lời khen từ khán giả về ngoại hình trẻ hơn tuổi U70.

Đúng là khi yêu vào thì tâm hồn lúc nào cũng thanh xuân, mà gu thời trang này thì đúng là 'out trình' tuổi tác luôn!