Midu và Minh Đạt kể chuyện 'định mệnh' trên du thuyền Hạ Long

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Midu và doanh nhân Minh Đạt từng có một thời gian dài yêu nhau trong âm thầm, hạn chế chia sẻ mọi chuyện lên mạng xã hội. Chỉ đến khi chuẩn bị về chung một nhà, những câu chuyện phía sau mối tình này mới dần được hé lộ. Trong lễ cưới, cặp đôi đã cùng nhìn lại cơ duyên khiến họ từ hai người xa lạ trở thành bạn đời.

Chuyến du thuyền 'định mệnh'

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 12/2021, khi Midu và Minh Đạt cùng tham dự tiệc cảm ơn của chương trình Running Man Vietnam trên một du thuyền sang trọng tại Hạ Long. Thời điểm đó, trong vlog của Ninh Dương Lan Ngọc, cả hai từng xuất hiện chung khung hình, đứng gần hoặc lướt qua nhau, nhưng chưa có những tương tác thân thiết trước ống kính.

Bữa tiệc ngày hôm đó còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Thúy Ngân, Jun Phạm, Hòa Minzy, Tú Hảo, Jun Vũ. Đáng chú ý, nhiều gương mặt trong số này sau đó đều xuất hiện tại đám cưới của cặp đôi. Một chi tiết khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm là Midu diện thiết kế dạ hội của Lê Thanh Hòa trong chuyến đi. Sau khi Midu kết hôn, nhà thiết kế này gửi lời chúc mừng và nhận được phản hồi từ cô: "Cám ơn anh vì đã góp mặt trong hành trình tình yêu của tụi em. Anh Hòa và tụi em có một mối lương duyên rất đặc biệt nha".

Lời tự sự trong ngày cưới

Trong ngày trọng đại, doanh nhân Minh Đạt đã dành những lời cực kỳ ngọt ngào để nói về lần đầu gặp vợ. Anh gọi chuyến du thuyền năm xưa là 'định mệnh' và tin vào sự sắp đặt của số phận, rằng những người thuộc về nhau kiểu gì cũng sẽ gặp lại nhau.

Minh Đạt còn nhắc đến ca khúc My Heart Will Go On mà anh dành tặng Midu, bởi cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền khiến anh liên tưởng đến câu chuyện của Jack và Rose trong phim Titanic. Tuy nhiên, anh khẳng định mình không mong muốn một tình yêu ngắn ngủi mà muốn nắm tay người yêu đi đến cuối cuộc đời, thậm chí tuyên bố một đời này vẫn chưa đủ để yêu cô.

Đáp lại, Midu cũng có bài phát biểu đầy xúc động. Cô chia sẻ mình đã dành nhiều năm thanh xuân để chờ đợi một người đủ thấu hiểu, yêu thương và có thể cùng mình vượt qua sóng gió. Nữ diễn viên tin rằng mọi cuộc gặp gỡ đều có sự sắp đặt và chuyến đi năm ấy chính là câu trả lời cho hành trình chờ đợi hạnh phúc của mình.

Sự thấu hiểu từ những điểm đối lập

Midu từng cho biết ngay từ lần đầu gặp Minh Đạt, cô đã thấy một cảm giác rất thân thuộc và sau này mới nhận ra đó chính là lúc nhận ra 'định mệnh'. Sau một quá trình tìm hiểu và vun đắp tình cảm, cả hai chính thức kết hôn vào tháng 6/2024.

Sau đám cưới, cặp đôi bắt đầu thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Midu coi chồng như một người bạn đời, luôn đồng hành, tôn trọng và ủng hộ mình. Dù có sự khác biệt về tính cách và công việc — khi Minh Đạt giỏi tính toán, logic còn Midu thiên về nghệ thuật — nhưng cô tin rằng họ như hai mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống.

Vì ông xã là người hướng nội và có nhiều điểm tương đồng với mình, Midu và chồng thường thích dành thời gian ở nhà để trò chuyện, chia sẻ những điều nhỏ nhặt. Dù lịch trình riêng của mỗi người đều bận rộn, họ vẫn duy trì sự đồng hành hằng ngày, tạo nên một cuộc sống hôn nhân bình yên.