Muốn đưa nhạc Việt 'xuất khẩu' sang Hàn, đừng sao chép y nguyên mô hình Kpop

Giải trí

Hai đêm diễn của BIGBANG ngày 24-10 và 25-10 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vừa qua đã một lần nữa chứng minh sức hút khủng khiếp của âm nhạc Hàn Quốc đối với khán giả Việt. Tuy nhiên, câu hỏi hóc búa đặt ra là: Làm sao để nghệ sĩ Việt cũng có thể tiếp cận khán giả Hàn Quốc và xây dựng chỗ đứng riêng?

Đây là nội dung chính tại hội nghị "Xây dựng nền tảng kinh doanh thúc đẩy ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam theo mô hình Kpop" diễn ra chiều 30-10 tại TPHCM, nằm trong khuôn khổ Korea Spotlight 2026.

Học mô hình nhưng đừng 'copy-paste'

Theo ông Nguyễn Hữu Anh, CEO The First Management, việc đưa nghệ sĩ ra quốc tế cần một chiến lược bài bản. Nghệ sĩ cần bắt đầu bằng việc lắng nghe người hâm mộ, cập nhật xu hướng thế giới và chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế. Việc có đối tác sở tại sẽ giúp nghệ sĩ hiểu rõ cách vận hành của thị trường, thị hiếu khán giả và cách quảng bá để xây dựng cộng đồng fan tại nước bạn.

Điểm mấu chốt mà ông Nguyễn Hữu Anh nhấn mạnh là không được sao chép y nguyên mô hình Kpop. Vì mỗi quốc gia có văn hóa và cách thưởng thức nghệ thuật khác nhau, nên việc giữ gìn nét riêng và đặt tính bản địa lên hàng đầu mới chính là lợi thế cạnh tranh giúp nghệ sĩ Việt nổi bật khi bước ra thế giới.

Đừng chê sân khấu nhỏ

Chia sẻ từ góc độ người biểu diễn, ca sĩ VSTRA cho biết cô trân trọng mọi cơ hội biểu diễn, kể cả những chương trình quy mô nhỏ. Theo cô, việc chinh phục 100 người trong một căn phòng nhỏ đôi khi còn khó hơn diễn trên sân khấu lớn vì khoảng cách gần đòi hỏi nghệ sĩ thể hiện rõ khả năng và sức hút của âm nhạc.

Nếu có thể hát tiếng Việt mà vẫn khiến khán giả nước ngoài bị thuyết phục, các đơn vị tổ chức sẽ nhìn thấy tiềm năng và mở ra cơ hội cho những lần hợp tác thứ hai, thứ ba với quy mô lớn hơn.

Góc nhìn từ các chuyên gia Hàn Quốc

Nhiều nhà sản xuất, đại diện công ty quản lý Hàn Quốc nhận xét Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng nhờ dân số trẻ và khán giả am hiểu mạng xã hội cũng như điện thoại thông minh. Tuy nhiên, để thành công tại đây, nghệ sĩ nước ngoài cũng phải nghiên cứu kỹ và cần có đối tác địa phương đồng hành.

Ông Kim Ji Yong từ With US Entertainment cho biết quy trình đưa nghệ sĩ đi quốc tế thường bắt đầu bằng những buổi họp fan quy mô nhỏ trước khi tiến tới các concert lớn, dù thực tế vẫn có nhiều kế hoạch bị hủy vì lý do khách quan. Ông cho rằng cần tăng cường hợp tác với nghệ sĩ, công ty Việt Nam để tạo thêm cơ hội cọ xát, giao lưu, qua đó từng bước xây dựng cộng đồng khán giả.

Trong khi đó, ông Jung Jae Ho từ hãng thu âm AOMG cho rằng việc tham gia các concert, lễ hội âm nhạc quốc tế có thể giúp nghệ sĩ tạo dựng chỗ đứng trong lòng người hâm mộ nước ngoài. Tuy nhiên, mỗi nghệ sĩ cần xác định mục tiêu rõ ràng dựa trên vị thế hiện tại (từ ngôi sao lớn đến nghệ sĩ hoạt động tại các câu lạc bộ nhỏ) để có chiến lược phù hợp với đặc điểm người hâm mộ tại quốc gia mục tiêu.

Đồng quan điểm về vai trò của đối tác, ông Hwang In Sung từ nền tảng Be My Friends cho rằng việc tìm được đối tác có kinh nghiệm, vị thế tại địa phương có thể giúp rút ngắn thời gian nghiên cứu thị trường, đồng thời tạo thuận lợi khi triển khai dịch vụ và sản phẩm.

Kết nối doanh nghiệp và âm nhạc

Sự kiện Korea Spotlight 2026 do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chủ trì và Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) thực hiện diễn ra trong hai ngày 30-10 và 31-10 tại TPHCM. Ngoài thảo luận, chương trình còn tổ chức kết nối kinh doanh trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước về phát triển nghệ sĩ, sản xuất, phân phối nội dung số và khai thác sở hữu trí tuệ.

Đêm diễn ngày 31-10 tại TPHCM có sự tham gia của các tên tuổi như FTISLAND, ONF, g0nny, Minsu và KIIRAS.

Tóm lại, giữ bản sắc riêng và chịu khó biểu diễn từ những sân khấu nhỏ là hướng đi các diễn giả cùng nhắc tới.