Giải trí

Ngày 23/11, Khởi My khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ tin vui nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới với ông xã Kelvin Khánh. Điểm nhấn của lần chia sẻ này chính là một bức ảnh cưới mà nữ ca sĩ lần đầu công khai sau nhiều năm giữ kín.

Đi kèm với hình ảnh, Khởi My viết một cách hài hước: "Vèo 1 cái kỷ niệm 9 năm ngày 2 đứa nhây về chung nhà , lẹ dữ trời ơi, khó lắm mới được tấm nghiêm túc". Không chỉ khoe ảnh, bà xã Kelvin Khánh còn bật mí rằng cả hai vẫn còn rất nhiều ảnh cưới chưa công bố và sẽ lần lượt chia sẻ trong thời gian tới. Động thái này nhanh chóng nhận về cơn mưa lời chúc mừng từ cộng đồng mạng, nhất là khi cặp đôi vốn nổi tiếng kín tiếng về đời tư.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi kín tiếng

Việc Khởi My chủ động chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm bên chồng cũng là lời đáp trả nhẹ nhàng trước những đồn đoán về cuộc sống riêng tư của cả hai trong thời gian qua. Có thể thấy, dù không phô trương hay thường xuyên thể hiện tình cảm trước công chúng, cặp đôi vẫn duy trì được sự gắn bó và tận hưởng cuộc sống hôn nhân theo cách riêng, giản dị nhưng hạnh phúc.

Nhìn lại 9 năm trước, Khởi My và Kelvin Khánh từng khiến showbiz Việt bất ngờ khi cả hai bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi. Trước thời điểm đó, khán giả vốn đã nhiệt tình ủng hộ cặp đôi nhờ những tương tác thân thiết, nhưng hai nghệ sĩ chưa bao giờ chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Chính vì thế, thông tin về chung một nhà đã khiến không ít đồng nghiệp và người hâm mộ ngỡ ngàng.

Rời xa hào quang để tìm kiếm bình yên

Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai nghệ sĩ có nhiều thay đổi rõ rệt. Dù từng là những cái tên có sức hút lớn trong làng giải trí, nhưng cả Khởi My và Kelvin Khánh đều chọn cách hạn chế xuất hiện tại các sự kiện.

Đối với Khởi My, sau khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ, cô dần lui về phía sau sân khấu để dành toàn bộ thời gian tận hưởng cuộc sống bên chồng. Trong khi đó, Kelvin Khánh cũng không còn hoạt động sôi nổi với vai trò dẫn dắt các gameshow như thời kỳ trước. Sự vắng bóng gần như hoàn toàn khỏi các hoạt động showbiz của cả hai khiến nhiều khán giả tiếc nuối, thường xuyên để lại bình luận hỏi thăm và mong chờ ngày cặp đôi tái xuất.

Lối sống hiện đại và quan điểm độc đáo về con cái

Hiện tại, Khởi My và Kelvin Khánh đang tận hưởng cuộc sống trong một căn penthouse sang trọng. Thay vì chạy theo xu hướng khoe đồ hiệu hay tài sản đắt đỏ, cặp đôi chọn dành thời gian cho những chuyến du lịch nước ngoài, cùng nhau tập luyện thể thao và chăm chút ngoại hình để duy trì lối sống năng động.

Đặc biệt, một quyết định từng gây chú ý lớn với công chúng là việc cả hai thống nhất không sinh con. Vào năm 2020, Kelvin Khánh từng chia sẻ rằng anh và My đã thống nhất sẽ sống với nhau như vậy cho đến già vì cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Tuy nhiên, anh cũng để ngỏ khả năng sẽ tính tiếp nếu đến một thời điểm nào đó cả hai thấy cần có con.