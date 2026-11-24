Giải trí

Lê Phương Khánh Như vừa chính thức vượt qua hai thử thách quan trọng tại vòng bán kết Miss International 2026 diễn ra ở Nhật Bản. Đại diện Việt Nam đã trải qua hai phần thi chính: trình diễn bikini và giao lưu trực tiếp với ban giám khảo.

Trong phần thi bikini, Khánh Như xuất hiện với phong thái tự tin cùng nụ cười tươi tắn, thể hiện khả năng catwalk. Không dừng lại ở việc khoe vóc dáng, cô còn tận dụng phần giao lưu với ban giám khảo để giới thiệu bản thân và chia sẻ những quan điểm cá nhân một cách khéo léo.

Sự tinh tế trong cách ứng xử

Điểm cộng lớn nhất của Khánh Như trong lần xuất hiện này chính là sự tinh tế khi chủ động nhắc đến Ngày tạ ơn lao động của Nhật Bản. Chi tiết nhỏ này cho thấy cô cực kỳ quan tâm đến văn hóa của nước chủ nhà, cho thấy sự quan tâm đến văn hóa nước chủ nhà.

Khả năng sử dụng tiếng Anh cũng giúp cô tự tin giao lưu không chỉ với ban tổ chức mà còn với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Suốt hai tuần tham gia các hoạt động tại Nhật Bản, Khánh Như luôn duy trì hình ảnh chỉn chu, tích cực và chủ động trong mọi tương tác.

Tận dụng lợi thế từ nghề MC song ngữ

Khi được hỏi về công việc hiện tại, Khánh Như giới thiệu mình là một MC song ngữ Anh - Việt, hoạt động chính tại TP.HCM và từng dẫn dắt nhiều sự kiện trên khắp Việt Nam. Theo cô, nghề dẫn chương trình không chỉ đơn thuần là truyền tải thông tin mà còn đòi hỏi khả năng lắng nghe, thấu hiểu và kết nối mọi người.

Nhờ việc gặp gỡ nhiều nhân vật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, Khánh Như đã tích lũy được nhiều góc nhìn mới cũng như mở rộng trải nghiệm sống. Cô mong muốn phát huy tối đa những kinh nghiệm quý giá này trong hành trình chinh phục vương miện Miss International 2026.

Về đại diện Việt Nam tại Miss International 2026

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa và hiện là sinh viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Cô là một sinh viên năng nổ trong các hoạt động phong trào và từng đạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực dịch thuật cũng như MC.

Với vai trò MC song ngữ chuyên nghiệp, cô từng có cơ hội cộng tác với Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM.

Sau khi hoàn thành vòng bán kết, Lê Phương Khánh Như đang tập trung chuẩn bị cho đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 25-11. Trước đó, Phương Nhi vào top 15 Miss International 2023, Tường San vào top 8 Miss International 2019.