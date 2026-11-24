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Chiều 22/11, đạo diễn Vũ Trường Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), cùng đoàn làm phim Căn nhà không mái che đã trực tiếp đến nhà riêng của nhạc sĩ Phạm Tuyên để gửi lời xin lỗi. Thành phần đoàn gồm các đạo diễn, biên kịch, đại diện bộ phận tổ chức sản xuất và những người trực tiếp thực hiện bộ phim.

Sự việc bắt nguồn từ một phân đoạn phát sóng ngày 18/11/2026, khi các nhân vật trong phim cùng hát ca khúc Chiếc đèn ông sao. Vì đây là bài hát quá quen thuộc với nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam, nên khi phần lời ở câu cuối bị thể hiện không chính xác, khán giả đã nhanh chóng phát hiện và lên tiếng phản hồi.

Lý do đằng sau sự cố "quên lời"

Theo chia sẻ từ nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình trên mạng xã hội, đoàn phim đã giải thích rõ nguyên nhân của sai sót này. Thực chất, việc đưa ca khúc Chiếc đèn ông sao vào cảnh phim không hề nằm trong kịch bản ban đầu. Do cảm thấy bài hát phù hợp với không khí đầm ấm, thân tình của phân đoạn, ê-kíp đã ngẫu hứng cho nhân vật hát.

Tuy nhiên, vì cảnh quay được thực hiện khá muộn, vào khoảng 1 giờ sáng, nên mọi người có lẽ không còn đủ tỉnh táo để nhận ra lời hát bị sai. Thậm chí đến khâu kiểm duyệt, lãnh đạo đoàn phim cũng chủ quan vì cho rằng đây là bài hát quá quen thuộc nên đã bỏ sót lỗi trước khi phim lên sóng.

Đạo diễn bộ phim nhìn nhận đây là một thiếu sót trong quá trình làm nghề và coi sự việc là bài học sâu sắc. Phía lãnh đạo VFC khẳng định sẽ khắc phục và sửa chữa lại tập phim để đảm bảo tính chính xác và trọn vẹn.

Cách ứng xử của nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình

Thay vì làm lớn chuyện, nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình đã có cách đón nhận lời xin lỗi rất nhẹ nhàng. Gia đình ghi nhận sự thành tâm khi đoàn phim trực tiếp đến gặp mặt và đánh giá cao việc ê-kíp chủ động nhận trách nhiệm.

Đặc biệt, gia đình không chỉ coi đây là lỗi chuyên môn mà còn xem đó là cơ hội để thấy được tình cảm của công chúng dành cho những ca khúc đi cùng năm tháng. Gia đình nhạc sĩ viết rằng họ rất trân trọng ý kiến của khán giả, vì điều này cho thấy mọi người rất yêu quý bài hát và mong muốn các nhà làm phim cải thiện chất lượng sáng tạo để có những món ăn tinh thần gần gũi hơn.

Nguyện vọng lớn nhất của nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình là khép lại vấn đề. Ông mong một bộ phận khán giả không nên quá suy diễn, quy chụp hay nâng cao quan điểm cho một sự việc vốn không trầm trọng như vậy. Nhạc sĩ hy vọng câu chuyện sẽ dừng lại ở việc nhìn nhận thiếu sót, sửa chữa và rút kinh nghiệm thay vì biến thành một cuộc tranh cãi kéo dài.

Giải mã lý do vì sao mọi người thường hát nhầm

Nhân sự việc này, phía nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng chia sẻ một chi tiết thú vị về lý do nhiều người hay hát sai ca khúc Chiếc đèn ông sao. Cụ thể, cụm từ Ánh sao sáng ngời thực chất có xuất hiện trong lời 2 của bài hát, vốn nói lên lòng mong mỏi thống nhất đất nước vào thời điểm năm 1956.

Vì sau này lời 2 gần như không được hát, nên mọi người có xu hướng đưa cụm từ này vào lời 1. Ngay cả trong phần điệp khúc, câu hát đúng ở cuối cũng thường bị hát nhầm thành một cụm từ khác. Tuy nhiên, nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết ông không câu nệ việc này, vì đối với ông, việc bài hát được đông đảo quần chúng nhân dân yêu thích và hát theo đã là một niềm vui bất tận rồi.

Đúng là đôi khi ngẫu hứng quá mà quên mất tác giả bài hát đang lắng nghe, nhưng được nhạc sĩ bao dung thế này thì đoàn phim đúng là may mắn thật sự!