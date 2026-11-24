Giải trí

Thủy Tiên từng thử sức với nhiều vai diễn và thậm chí tham gia cả khâu sản xuất phim. Thời điểm đó, điện ảnh là một hướng đi khác bên cạnh âm nhạc, giúp cô mở rộng hoạt động nghệ thuật trong giai đoạn còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng.

Những dấu ấn cũ trên màn ảnh

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thủy Tiên từng để lại dấu ấn trong một số tác phẩm như Nụ hôn thần chết, Đẹp từng centimet, Những nụ hôn rực rỡ, Vợ ơi… Em ở đâu? và Vu quy đại náo. Dù không xây dựng sự nghiệp diễn viên chuyên nghiệp, cô từng có cơ hội thử sức với nhiều dạng vai.

Sự vắng bóng kéo dài suốt 7 năm

Tuy nhiên, mọi thứ dường như dừng lại sau dự án Vu quy đại náo ra mắt năm 2019. Đây cũng là bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của Thủy Tiên. Kể từ đó đến nay, khán giả không còn thấy cô xuất hiện trong bất kỳ vai diễn mới nào.

Khoảng thời gian gần 7 năm không hề ngắn trong giới giải trí, đặc biệt là với một lĩnh vực đòi hỏi sự hiện diện liên tục như diễn xuất. Quãng thời gian vắng bóng kéo dài khiến có thể xem điện ảnh có lẽ đã không còn là mục tiêu mà nữ ca sĩ theo đuổi ở thời điểm hiện tại. Trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời vẫn duy trì nhịp độ đóng phim hoặc tìm cách trở lại với các dự án mới, Thủy Tiên lại gần như rời khỏi cuộc chơi này.

Áp lực từ một thị trường điện ảnh đang bùng nổ

Điều đáng nói là trong lúc Thủy Tiên 'mất tích' khỏi màn ảnh, điện ảnh Việt lại đang chuyển mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thị trường phim ngày càng sôi động với nhiều tác phẩm thu về doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Các nhà làm phim liên tục tìm kiếm gương mặt mới và những nhân tố có sức hút với khán giả.

Đúng là cơ hội cho các nghệ sĩ muốn quay lại với phim ảnh vẫn luôn hiện hữu, nhưng đi kèm với đó là sự cạnh tranh khốc liệt. Sự cạnh tranh đòi hỏi diễn viên phải có sự hiện diện thường xuyên trên màn ảnh.

Thú thật là dù Thủy Tiên vẫn sở hữu lượng fan đông đảo và có chỗ đứng trong showbiz, nhưng việc để trống một quãng thời gian quá dài khiến hình ảnh của cô trên màn ảnh ngày càng trở nên xa vời. Nếu không sớm có một kế hoạch trở lại cụ thể, những vai diễn năm xưa có lẽ sẽ chỉ còn là những kỷ niệm cũ trong sự nghiệp của cô.

Liệu chúng ta sẽ thấy Thủy Tiên tái xuất với một vai diễn gây bất ngờ, hay điện ảnh sẽ mãi là 'người cũ' mà cô không định quay lại?