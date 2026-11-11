Trấn Thành bị Lan Ngọc 'khịa' vòng hai, đáp trả bằng cách chốt đơn 10 triệu

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Trấn Thành vừa chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong nhóm chat của các thành viên Running Man Vietnam, nơi anh một lần nữa trở thành 'nạn nhân' của Ninh Dương Lan Ngọc. Mọi chuyện bắt đầu khi nữ diễn viên gửi vào nhóm tấm hình chụp chung với nam đạo diễn. Trong ảnh, cả hai diện trang phục siêu nhân nổi bật, trong đó Trấn Thành khoác lên mình bộ đồ màu đỏ kết hợp với mái tóc bạc, khiến diện mạo trông giống ông già Noel hơn.

Màn 'cà khịa' vòng eo đi vào lòng đất

Thay vì khen ngợi bộ đồ, Lan Ngọc lại đặc biệt chú ý đến phần thắt eo của hai người. Nữ diễn viên ngay lập tức nhắn vào nhóm với một câu hỏi đầy tính 'sát thương': "Này phải thắt eo chứ, sao thành buộc bụng rồi?". Sự đối lập giữa chiếc đai thắt eo gọn gàng của cô và chiếc đai trông như đang 'buộc bụng' của Trấn Thành đã khiến nam đạo diễn bị 'khịa' ra mặt ngay trước toàn thể anh chị em trong cast.

Màn đáp trả của Trấn Thành

Không để yên cho đàn em, Trấn Thành đã đăng lại đoạn hội thoại này lên trang cá nhân. Thay vì giận dỗi, anh chọn cách đáp trả hài hước . Anh nhắn nhủ Lan Ngọc rằng hãy tạm thời quên cái bụng của anh cho đến hết Noel và hứa cho cô 10 triệu đồng với điều kiện đừng cười nhạo mình, vì nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sống không nổi. Thậm chí, nam đạo diễn còn than thở đầy kịch tính: "Anh chết cho em vừa lòng!".

Cách tung hứng vừa than thở vừa hứa hẹn này đã khiến khán giả thích thú trước sự lầy lội và thân thiết của hai nghệ sĩ. Việc Trấn Thành thoải mái biến tình huống bị trêu chọc ngoại hình thành một màn đối đáp gây cười cho thấy sự phóng khoáng của anh trong chuyện này.

Chuyện cái bụng 'huyền thoại'

Thực tế, chuyện cân nặng và vòng hai của Trấn Thành vốn không phải chủ đề xa lạ với người hâm mộ. Thay vì né tránh những lời chê bai, nam đạo diễn nhiều lần chủ động đưa những câu chuyện liên quan đến ngoại hình vào các màn tung hứng hài hước để tạo tiếng cười. Chính tạo hình siêu nhân đỏ cùng mái tóc bạc trong hậu trường chương trình cũng đã biến anh thành tâm điểm chú ý và trở thành 'mồi ngon' cho các thành viên cùng khán giả trêu đùa.

Sự thân thiết giữa Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc không phải ngày một ngày hai. Cả hai đã đồng hành cùng nhau suốt 3 mùa Running Man Vietnam và duy trì mối quan hệ cực kỳ khăng khít. Dù trên sóng truyền hình hay ngoài hậu trường, họ thường xuyên trở thành 'nạn nhân' của nhau trong những màn chọc ghẹo không kiêng nể, tạo nên một màu sắc riêng biệt và đầy tiếng cười cho dàn cast.

Đúng là tình bạn này lạ lắm, cứ hễ gặp nhau là phải 'cà khịa' thì mới chịu được, nhỉ?