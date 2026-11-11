Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang: Có vương miện vẫn muốn làm cô giáo

Giải trí

Nguyễn Yến Trang chính thức trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026 sau đêm chung kết diễn ra tại Đồ Sơn (Hải Phòng) vào 7/11. Với chiến thắng này, cô nhận vương miện cùng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.

Trong buổi trò chuyện diễn ra hai ngày sau đêm chung kết, tân Hoa hậu thú nhận mình vẫn chưa tin được là người đoạt giải. Bên cạnh việc chia sẻ về hành trình thi và kế hoạch trong nhiệm kỳ, Yến Trang đặc biệt nhấn mạnh mong muốn tiếp tục theo đuổi đam mê với ngành sư phạm dù hiện đã là hoa hậu.

Cô nàng sinh năm 2006 sở hữu chiều cao 1,71 m cùng số đo ba vòng 79-58-88 cm. Hiện tại, Yến Trang đang là sinh viên năm ba chuyên ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Được biết, mẹ cô cũng là giáo viên và bố làm nghề tự do tại Hà Nội.

Cuộc thi năm nay mang chủ đề "Miền hương sắc", bắt đầu từ tháng 6 với các hoạt động tuyển sinh và giao lưu tại nhiều trường đại học nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tri thức và trách nhiệm cộng đồng của phụ nữ các vùng miền. Đêm chung kết đã thu hút khoảng 7.000 khán giả theo dõi với sự đánh giá từ ban giám khảo gồm Đỗ Mỹ Linh, Lê Thanh Hòa, Trần Ngọc, Phùng Công Sưởng và Đặng Thái Huyền.