Giải trí

Tối 22/11, Trấn Thành cùng nhóm bạn thân gồm diễn viên Anh Đức, Ngọc Nguyễn và MC Thái Dũng đã xuất hiện tại Cung Hữu nghị Việt - Xô để theo dõi concert Ký ức Hà Nội. Có thể thấy mức độ 'fan cứng' của Trấn Thành dành cho các diva là không hề nhỏ khi anh quyết định bay từ TP HCM ra tận Hà Nội để xem chương trình vì quá yêu mến giọng ca của Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh 3A.

Suốt buổi diễn, Trấn Thành cực kỳ chăm chú theo dõi các nghệ sĩ và liên tục dùng điện thoại để ghi lại những màn trình diễn ấn tượng. Đúng là một khoảnh khắc 'định mệnh' khi ca sĩ Thanh Lam trong lúc trình diễn ca khúc Một thoáng Tây Hồ của nhạc sĩ Phó Đức Phương đã nhận ra Trấn Thành đang ngồi ở hàng ghế đầu. Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã bất ngờ đưa micro về phía nam MC. Không bỏ lỡ cơ hội, Trấn Thành đã ngẫu hứng hát một đoạn và nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía khán giả. Sau đó, Trấn Thành cùng nhóm bạn cũng đã lên sân khấu tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ.

Những màn trình diễn lay động lòng người

Đêm nhạc là sự kết hợp của bốn giọng ca Mỹ Linh, Ngọc Anh, Hà Trần và Thanh Lam với những ca khúc viết về thủ đô. Không chỉ có những màn solo, bốn nữ ca sĩ còn hòa giọng trong liên khúc Trăng chiều - Nhớ về Hà Nội.

Ca sĩ Thanh Lam đã tái hiện vẻ đẹp vừa lãng mạn vừa nồng nàn của Hà Nội qua các bài hát như Hoa sữa, Tình yêu Hà Nội và Đêm hồ Gươm. Trong khi đó, ca sĩ Ngọc Anh lại mang đến một màu sắc đậm chất tự sự với Em nghĩ gì khi mùa xuân đến và Hà Nội và tôi. Đặc biệt, không gian âm nhạc trở nên lắng đọng hơn khi nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Khúc mùa thu của Phú Quang với sự da diết.

Điểm nhấn từ sự kết hợp của các diva

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của chương trình chính là màn song ca Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến do Hà Trần và Mỹ Linh thể hiện.

Riêng với Hà Trần, nữ ca sĩ đã dẫn dắt người nghe đi qua những ký ức tuổi thơ thông qua một loạt các ca khúc như Hướng về Hà Nội, Nỗi lòng người đi, Phố nghèo và Mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội.

Đúng là một đêm nhạc đầy cảm xúc, còn bạn, nếu được chọn một diva để song ca ngẫu hứng thì bạn sẽ chọn ai?