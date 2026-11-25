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Đêm diễn See The Light Day 2 diễn ra tối 21-11 tại TP.HCM đã biến Mỹ Tâm thành tâm điểm của mạng xã hội với những lời khen nức nở. Trước khoảng 25.000 khán giả, nữ ca sĩ đã trình diễn 40 ca khúc trong gần 4 tiếng đồng hồ mà không cần đến sự hỗ trợ của MC hay bất kỳ nghệ sĩ khách mời nào.

Xem qua số liệu thì sức hút của đêm diễn này đúng là không đùa được. Sự kiện đạt 62.346 lượt thảo luận, dẫn đầu bảng xếp hạng sự kiện trong tuần. Riêng Mỹ Tâm cũng chễm chệ đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ được thảo luận nhiều nhất với 28.498 lượt, kéo theo các từ khóa về cô và concert liên tục lọt top tìm kiếm trên Google Trends.

Thực ra, việc "cày" một lượng bài hát khổng lồ trong nhiều giờ không phải lần đầu Mỹ Tâm làm. Nhìn lại lịch sử, năm 2014, concert Heartbeat tại sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) đã thu hút hơn 30.000 người. Khi đó, cô diễn hơn 30 ca khúc trong hơn 3 tiếng, vừa hát, nhảy, chơi nhạc cụ vừa tự dẫn dắt chương trình. Đến Tri Âm năm 2022 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), quy mô tiếp tục duy trì với khoảng 30.000 khán giả và danh sách hơn 40 ca khúc trong khoảng 3 tiếng rưỡi.

Với series See The Light, Mỹ Tâm còn đẩy quy mô lên cao hơn. Đêm diễn tại Hà Nội vào tháng 12-2025 từng thu hút khoảng 40.000 khán giả và có thêm rapper Đen Vâu góp mặt. Còn ở đêm 21-11-2026 tại TP.HCM, dù số lượng khán giả là 25.000 người và không có khách mời, Mỹ Tâm vẫn tự mình đảm nhận toàn bộ phần trình diễn cũng như dẫn dắt cảm xúc cho cả chương trình.

Để tạo nên một đêm diễn dài hơi như vậy, Mỹ Tâm và Giám đốc âm nhạc Hoài Sa cùng ê kíp đã có cách dàn dựng bài bản. Thay vì đi theo trình tự thời gian trong sự nghiệp như Heartbeat hay Tri Âm, See The Light được chia thành bốn chương với đủ màu sắc âm nhạc: từ acoustic, pop ballad cho đến pop rock và dance. Các bản hit cũ được đặt cạnh những ca khúc mới, và một số bài được phối khí lại để mang đến cảm giác khác biệt.

Điểm cộng lớn nhất chính là khả năng kết nối. Mỹ Tâm không chỉ hát mà còn thường xuyên trò chuyện, đùa vui với người xem. Thậm chí, có lúc cô nằm hẳn xuống sân khấu để tương tác, tạo cảm giác gần gũi thay vì chỉ là một chuỗi các tiết mục nối tiếp nhau. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chú ý đến sức bền của nữ ca sĩ khi biểu diễn gần 40 ca khúc trong gần 4 tiếng.

Tuy nhiên, công tâm mà nói thì See The Light Day 2 vẫn có những điểm chưa thực sự thuyết phục. Khi một chương trình kéo dài gần 4 tiếng với 40 bài hát, việc duy trì nhịp độ là một thử thách cực lớn. Có những đoạn nhiều bài hát mang màu sắc tương đồng bị đặt liên tiếp, khiến phần giữa chương trình bị chậm lại và cảm xúc chưa có sự chuyển biến rõ rệt.

Phần hình ảnh và âm thanh cũng bị đem ra mổ xẻ. Một số thiết kế đồ họa và hiệu ứng ánh sáng bị đánh giá là chưa nổi bật, chưa tương xứng với quy mô của một concert ngoài trời. Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời khen, cũng có ý kiến chê một số cách thể hiện của Mỹ Tâm và đặt dấu hỏi về phần âm thanh hỗ trợ trong chương trình.

Dẫu vậy, nhìn tổng thể qua các concert từ Heartbeat, Tri Âm đến See The Light, có thể thấy một công thức chung của Mỹ Tâm là quy mô hàng chục nghìn người và thời lượng kéo dài nhiều giờ. Qua mỗi lần xuất hiện, cô đều thay đổi cách xây dựng danh sách bài hát, phối khí và dàn dựng để làm mới mình nhưng vẫn giữ được những bản hit định danh.