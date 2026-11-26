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Tại buổi giao lưu với truyền thông diễn ra chiều 25/11 ở TPHCM, Rima Thanh Vy đã thẳng thắn chia sẻ về những thử thách khi đảm nhận vai diễn trong phim kinh dị dán nhãn 18+ Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ. Bên cạnh các phân đoạn yêu cầu chiều sâu tâm lý, nữ diễn viên còn phải thực hiện nhiều cảnh quay bạo lực và khỏa thân.

Khi được hỏi về việc chấp nhận những cảnh quay táo bạo trên màn ảnh, Rima Thanh Vy khẳng định cô không xem việc khỏa thân trước ống kính là sự hy sinh vì nghệ thuật. Theo cô, những phân đoạn này là yếu tố cần thiết để phục vụ câu chuyện và thể hiện trọn vẹn tính cách của nhân vật Quỳnh.

Lý giải về những phân đoạn táo bạo

Trong phim, nhân vật Quỳnh là một cô gái mồ côi mang nhiều tổn thương tâm lý do ngoại hình quá cỡ. Vì khao khát nổi tiếng và đổi đời, Quỳnh tìm đến nhân vật Mẹ Mìn để thực hiện điều ước nhưng sau đó bị cuốn vào hàng loạt bi kịch. Khi đạt được mong muốn có ngoại hình thon gọn và xinh đẹp, Quỳnh trở thành Zoe - một người đầy sức sống. Chính vì vậy, nhân vật không thể giấu được niềm phấn khích trước diện mạo mới này.

Rima Thanh Vy cho rằng những phân đoạn khỏa thân chính là cách khắc họa sự chuyển biến tâm lý của nhân vật. Nó thể hiện niềm hân hoan khi Quỳnh sở hữu cơ thể hằng ao ước, đồng thời cho thấy những ham muốn ngày càng lớn, từ việc muốn được yêu thương, công nhận cho đến khát vọng đổi đời và nổi tiếng.

Đối với những bình luận cho rằng cô thường xuyên đóng các cảnh khoe da thịt hay cảnh táo bạo, nữ diễn viên hy vọng khán giả hiểu rằng các phân cảnh được chọn lọc đưa lên phim đều là yếu tố cần thiết để xây dựng nên nhân vật. Về phía ê-kíp làm phim, Rima Thanh Vy cho biết họ luôn tôn trọng giới hạn cá nhân của diễn viên, đồng thời bố trí không gian ghi hình riêng tư để cô cảm thấy an tâm khi thực hiện cảnh khỏa thân.

Áp lực về năng lực diễn xuất

Cũng trong sự kiện này, Rima Thanh Vy đã bật khóc khi đối diện với câu hỏi về việc liên tục được các nhà sản xuất lựa chọn trong khi năng lực diễn xuất vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nữ diễn viên chia sẻ rằng những năm qua cô không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng, rèn luyện tính kỷ luật và chăm chút ngoại hình để đáp ứng yêu cầu của từng dự án. Cô nhấn mạnh mình từng trải qua nhiều lần chỉ được giao vai phụ hoặc vai khách mời trước khi được đóng vai chính.

Đáng chú ý, Rima Thanh Vy tiết lộ bản thân từng thất bại trong lần thử vai đầu tiên cho phim Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ. Chính vì vậy, khi có cơ hội tham gia, cô đã dành nhiều tâm huyết cho nhân vật và chấp nhận thử sức với những cảnh quay mà trước đây bản thân chưa từng nghĩ tới.

Về bộ phim Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ

Bộ phim do Jack Carry On đạo diễn, khai thác hình tượng mẹ mìn trong văn hóa dân gian Việt Nam, kết hợp cùng các yếu tố tâm linh, kỳ ảo và kinh dị. Tác phẩm xoay quanh những giao kèo bí ẩn có khả năng thay đổi số phận con người, qua đó đề cập đến bi kịch gia đình, tham vọng cá nhân và cái giá phải trả để hiện thực hóa các điều ước. Trong phim, Rima Thanh Vy đóng cùng các diễn viên như Minh Hằng, Nhật Kim Anh và Khương Lê.

CONTEXT: Rima Thanh Vy sinh năm 1995, vốn là người mẫu trước khi sang điện ảnh. Cô quen thuộc với khán giả qua các phim kinh dị như Mười: Lời nguyền trở lại, Cô dâu ma và đặc biệt là vai Tấm trong phim Cám.