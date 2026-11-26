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Chiều 25-11, vòng chung kết Hoa hậu Quốc tế 2026 (Miss International) đã chính thức gọi tên Elizaveta Kuznetsova đến từ Moldova là người đăng quang. Sự kiện diễn ra tại Tokyo Dome City Hall, Nhật Bản với sự góp mặt của 73 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Về phía Việt Nam, Lê Phương Khánh Như đã xuất sắc giành danh hiệu á hậu 4.

Hành trình chinh phục Top 5 của đại diện Việt Nam

Để đi đến vị trí á hậu 4, Lê Phương Khánh Như đã trải qua những vòng thi đầy áp lực. Ngay từ vòng bán kết, cô đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ với ban giám khảo nhờ phong thái tự tin cùng nụ cười tươi tắn, đặc biệt là trong phần thi bikini. Không chỉ ghi điểm bằng nhan sắc, Khánh Như còn cho thấy sự chuyên nghiệp khi luôn duy trì hình ảnh chỉn chu, chủ động giao lưu và kết nối với các thí sinh quốc tế trong suốt hai tuần hoạt động tại Nhật Bản.

Tại đêm chung kết, sự cạnh tranh trở nên gay gắt hơn khi ban giám khảo chọn ra top 5 chung cuộc. Lê Phương Khánh Như cùng với Brittany Feeney (Vương quốc Anh), Elizaveta Kuznetsova (Moldova), Victoria Kosasie (Indonesia) và Laura Glozarová (Cộng hòa Czech) là năm cái tên được ban giám khảo gọi tên.

Trong phần thi này, các thí sinh phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa về trách nhiệm xã hội: “Nếu chỉ được chọn một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, bạn nghĩ mình có thể làm được điều gì trên cương vị Miss International?”. Kết quả chung cuộc, Lê Phương Khánh Như đoạt danh hiệu á hậu 4. Các danh hiệu á hậu 1, 2 và 3 lần lượt thuộc về đại diện từ Vương quốc Anh, Cộng hòa Czech và Indonesia.

Chân dung cô gái sinh năm 2004

Lê Phương Khánh Như không chỉ là một thí sinh dự thi nhan sắc mà còn là một sinh viên năng nổ của Trường đại học Kinh tế TP.HCM. Cô gái đến từ Khánh Hòa này từng giành nhiều giải thưởng. Khánh Như từng đạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực dịch thuật và MC. Hiện tại, cô đang hoạt động với vai trò MC song ngữ chuyên nghiệp và từng có thời gian cộng tác với Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM.

Về Hoa hậu Quốc tế và những người trong cuộc

Miss International là một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín và lâu đời nhất thế giới, đứng chung nhóm với Miss World, Miss Universe, Miss Earth và Miss Supranational. Cuộc thi này không chỉ tìm kiếm vẻ đẹp bên ngoài mà còn tôn vinh trí tuệ, sự thanh lịch và thông điệp xây dựng hòa bình giữa các nền văn hóa.

Tân Hoa hậu Quốc tế 2026, Elizaveta Kuznetsova, là một gương mặt không xa lạ với các cuộc thi nhan sắc. Trước khi đăng quang, cô từng đại diện Moldova thi tại Miss World 2019 (Top 40) và Miss Earth 2025 (Top 25). Cô hiện là một người mẫu, nghệ sĩ và diễn viên.

Nhìn lại thành tích của Việt Nam tại đấu trường này, trước Khánh Như đã có những đại diện ghi dấu ấn như Tường San vào top 8 Miss International 2019 và Phương Nhi lọt vào top 15 Miss International 2023.