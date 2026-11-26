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Mới đây, ca sĩ trẻ Ruby Bảo An khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ bức ảnh hội ngộ với diễn viên Thanh Thức sau 17 năm. Để làm nổi bật sự thay đổi, Bảo An đặt tấm hình hiện tại cạnh khoảnh khắc hai chú cháu đứng chung trong một chương trình thời trang năm 2010.

Trong lời chia sẻ, Bảo An cho biết ngày ấy mới 3 tuổi và được chú bế trên tay khi cùng tham gia biểu diễn thời trang, còn hôm nay đã 20 tuổi, cao lớn gần bằng chú. Từ một cô bé nhỏ xíu trong bộ cánh màu hồng, nay Bảo An đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành với phong thái tự tin, khiến nhiều người thích thú trước màn "dậy thì" thành công.

Từ "em bé triệu view" đến sinh viên Đại học Ngoại thương

Nhìn lại quá khứ, Bảo An từng là gương mặt phủ sóng khắp các chương trình truyền hình và nền tảng trực tuyến với danh xưng "em bé triệu view". Cô bé nổi tiếng với giọng hát trong trẻo, biểu cảm đáng yêu qua những ca khúc thiếu nhi quen thuộc như Xúc xắc xúc xẻ, Bé chút chít hay Ba ơi.

Tuy nhiên, khi bước sang tuổi trưởng thành, Bảo An không còn xuất hiện dồn dập như trước. Cô chọn một lối đi riêng khi duy trì hoạt động nghệ thuật song song với việc học tập. Hiện tại, cô là sinh viên năm thứ ba ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Ngoại thương, theo chương trình liên kết với Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge thuộc Đại học Woosong của Hàn Quốc.

Vì lịch học khá bận rộn, nữ ca sĩ trẻ phải cân nhắc kỹ lưỡng khi nhận lời tham gia các dự án nghệ thuật. Thậm chí, có những lời mời đóng phim cô buộc phải từ chối hoặc tạm gác lại để ưu tiên cho việc học. Dù vậy, Bảo An vẫn không bỏ quên đam mê. Bên cạnh ca hát và diễn xuất, cô còn thử sức ở vai trò MC, tham gia quảng cáo, biểu diễn và đặc biệt là sáng tác. Những bài hát do chính cô viết thường kể về những rung động và câu chuyện gần gũi với lứa tuổi của mình.

Điểm chung bất ngờ với chú Thanh Thức

Điều thú vị mà dân tình phát hiện ra chính là dù cả hai đều năng nổ trong nghệ thuật nhưng lại không theo học trường chuyên ngành. Nếu Bảo An chọn Quản trị kinh doanh thì diễn viên Thanh Thức cũng có một xuất phát điểm hoàn toàn khác biệt.

Sinh ra tại Trà Vinh, Thanh Thức được biết đến là một người mẫu và diễn viên có chiều cao 1,81 m cùng ngoại hình lịch lãm, nam tính. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và chương trình thời trang. Thế nhưng, ít ai biết rằng trước khi bén duyên với nghệ thuật, anh từng là sinh viên ngành Điều khiển tàu biển tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM.

Việc rẽ ngang sang một lĩnh vực không được đào tạo bài bản khiến Thanh Thức gặp không ít bỡ ngỡ. Anh phải tự học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ thực tế. Trong những bước đi đầu tiên với nghề người mẫu, anh được đạo diễn Tạ Nguyên Phúc hướng dẫn và chỉ bảo.

Nam diễn viên cũng từng thừa nhận mình từng trải qua những giai đoạn hoang mang và áp lực. Anh lo lắng không biết liệu mình có thể trụ lại với nghề hay không, đồng thời phải đối mặt với bài toán cơm áo gạo tiền khi bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Bằng sự kiên trì, Thanh Thức cuối cùng đã tạo dựng được chỗ đứng và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn.

Có thể thấy, dù không xuất phát từ các trường đào tạo nghệ thuật, cả Bảo An và Thanh Thức đều chứng minh rằng năng lực, sự nỗ lực và tinh thần tự học có thể giúp họ theo đuổi đam mê một cách bền vững. Bức ảnh hội ngộ sau nhiều năm không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn cho thấy sự giao thoa thú vị giữa hai thế hệ nghệ sĩ có cùng tư duy về học vấn.