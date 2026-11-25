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Phương Ly thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ một đoạn video ngắn trên tài khoản TikTok cá nhân. Trong clip, nữ ca sĩ xuất hiện với khoảnh khắc nghiêng mặt dưới ánh nắng, mái tóc dài thả xõa tự nhiên. Ở những giây tiếp theo, biểu cảm của cô chuyển sang nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, làm bừng sáng cả khung hình. Góc quay cận cảnh lần này tôn lên đường nét khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ vốn đã trở thành thương hiệu riêng của cô.

Xem xong video, nhiều khán giả đã để lại bình luận khen ngợi diện mạo trẻ trung, rạng ngời của nữ ca sĩ. Đa số đều nhận định đây chính là hình tượng ngọt ngào, trong trẻo quen thuộc của "vợ quốc dân" Phương Ly mà cả nước từng thương nhớ bao năm qua.

Nhìn lại hình tượng "vợ quốc dân" một thời

Thực chất, trước năm 2019, nhan sắc của Phương Ly vốn gắn liền với hình tượng trong trẻo, ngọt ngào và đầy nữ tính. Thời điểm mới tạo dấu ấn đậm nét qua ca khúc Mặt trời của em, cô xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút nhờ làn da trắng sáng tự nhiên cùng vóc dáng nhỏ nhắn.

Khác với phong cách quyến rũ hay những tông trang điểm cá tính sau này, visual thời kỳ đầu của nữ ca sĩ chinh phục công chúng nhờ sự tự nhiên và đường nét khuôn mặt hài hòa. Chính đôi mắt to tròn, sống mũi thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ đã giúp cô tạo thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, mang lại nét trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Làn da sáng mịn cũng là đặc điểm nhận diện riêng biệt giúp Phương Ly luôn nổi bật trong mọi góc máy. Với nhan sắc rạng ngời cùng gu ăn mặc tinh tế, nữ tính vào thời điểm đó, cô được công chúng yêu mến gọi bằng danh xưng "vợ quốc dân".

Những cột mốc âm nhạc định hình tên tuổi

Trần Phương Ly sinh năm 1990 tại Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến vào năm 2017 với sản phẩm Mặt trời của em kết hợp cùng JustaTee. Với giai điệu R&B bắt tai và lối thể hiện hiện đại, ca khúc này nhanh chóng bùng nổ và hiện đạt hơn 124 triệu lượt xem trên YouTube.

Tiếp đà thành công, bộ đôi Phương Ly và JustaTee trình làng ca khúc Thằng điên vào năm 2018. Sản phẩm này trở thành bản hit và thu về hơn 313 triệu lượt xem sau 8 năm phát hành. Những năm sau đó, nữ ca sĩ duy trì phong độ ổn định thông qua chuỗi sản phẩm chất lượng như Anh là ai, Missing You và Anh là ngoại lệ của em. Trong đó, ca khúc Anh là ngoại lệ của em đã tạo làn sóng ủng hộ mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, giúp tên tuổi Phương Ly tiếp cận sâu rộng hơn với khán giả trẻ.

Sự thay đổi về hình ảnh và những thành tích mới

Bước sang năm 2025, Phương Ly có bước chuyển mình quan trọng khi tham gia chương trình thực tế Em xinh say hi. Đây là dịp để cô làm mới hoàn toàn hình ảnh bản thân cũng như định hình lại tư duy nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động. Đầu năm 2026, cô tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc Vỗ tay, nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ hình ảnh chỉn chu và giai điệu hiện đại.

Sau chương trình Em xinh say hi và dự án Vỗ tay, Phương Ly bắt đầu thử nghiệm những tạo hình trưởng thành, quyến rũ hơn. Cô từng gây chú ý khi thử nghiệm da nâu cá tính cùng phong cách thời trang khỏe khoắn, gợi cảm. Tuy nhiên, đến giữa năm 2026, nữ ca sĩ lựa chọn quay trở lại với tông da sáng quen thuộc, kết hợp linh hoạt giữa nét nữ tính truyền thống và gu thời trang hiện đại. Ở tuổi 36, cô vẫn giữ được vẻ ngoài được nhận xét là "hack tuổi" so với tuổi thật.

Một tin vui khác là Phương Ly đã lọt vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn. Việc xuất hiện trong danh sách này không chỉ ghi nhận dấu ấn về ngoại hình của đại diện Việt Nam mà còn cho thấy độ nhận diện ổn định của cô đối với truyền thông và khán giả.

Đúng là visual này không bao giờ làm chúng ta thất vọng, nhưng không biết Phương Ly sẽ còn mang đến những bất ngờ nào về phong cách trong thời gian tới đây?