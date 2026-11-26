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Chiều 25-11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM đã tổ chức buổi chiếu phim Long Thành cầm giả ca và giao lưu cùng đạo diễn NSND Đào Bá Sơn và họa sĩ phim, tiến sĩ NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà.

Sự kiện này nằm trong Female Landscape, một sáng kiến từ Mạng lưới các Thành phố sáng tạo Điện ảnh UNESCO từ năm 2022. Mục tiêu của chương trình là tôn vinh đóng góp của phụ nữ trong điện ảnh và xóa bỏ rào cản giới. Năm nay, Female Landscape đặc biệt tập trung vào thiết kế phục trang vì đây là yếu tố then chốt để xây dựng hình tượng nhân vật, tái hiện không gian văn hóa lịch sử và tạo giá trị nghệ thuật cho tác phẩm.

Sự kỳ công đằng sau những bộ trang phục

Bộ phim Long Thành cầm giả ca ra mắt cách đây 16 năm và từng đoạt giải Cánh diều vàng, trong đó phần phục trang đã gây ấn tượng mạnh với công chúng. Diễn viên Nhật Kim Anh thậm chí từng bộc bạch rằng đây là lần đầu tiên cô được mặc những bộ trang phục đẹp đến như thế.

Để có được kết quả này, tiến sĩ Thu Hà đã miệt mài nghiên cứu phục trang thời kỳ từ cuối thời Lê đến đầu thời Nguyễn. Vì tư liệu về lịch sử cách đây mấy trăm năm rất hiếm và không đầy đủ, bà Hà phải tìm đến các chuyên gia, tra cứu sách vở, bảo tàng, vào tận đình chùa xưa và lắng nghe câu chuyện từ những người giữ chùa, người dân địa phương.

Một ví dụ điển hình là việc bà nghiên cứu tượng Ngọc Nữ ở chùa Dâu để thiết kế trang phục. Bà cũng lặn lội đến các làng nghề truyền thống để đặt nghệ nhân làm vải lụa cùng các món trang sức bằng bạc, sừng. Sự tỉ mỉ này giúp khắc họa rõ nét nhân vật cô Cầm do Nhật Kim Anh thủ vai, từ lúc bé thơ, khi trở thành đệ nhất ca nương cho đến lúc về già. Qua đó, người xem thấy được sự biến động của một thời kỳ lịch sử rối ren. Không chỉ riêng nhân vật chính, hàng chục nhân vật khác tùy theo địa vị quan hay dân thường đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan cũng chia sẻ rằng chính những bộ trang phục đẹp và phù hợp đã hỗ trợ anh có cảm giác tốt hơn để thể hiện nhân vật. Câu chuyện về quá trình thiết kế của tiến sĩ Thu Hà được xem là bài học quý giá cho sinh viên chuyên ngành thiết kế mỹ thuật và những người làm nghề, bởi nó đòi hỏi sự đam mê, nhiệt huyết, kiến thức chuyên môn lẫn hiểu biết về xã hội và lịch sử.

Hành trình tìm kiếm chiếc giếng thuần Việt

Bên cạnh phục trang, đạo diễn Đào Bá Sơn chia sẻ về quyết tâm không quay phim ở nước ngoài để giữ chất thuần Việt. Ông đặc biệt chú trọng đến các biểu tượng dân tộc, trong đó hình ảnh cái giếng được chọn làm điểm nhấn thay vì hình ảnh dòng sông thường thấy.

Chiếc giếng xuất hiện như một vòng lặp: là nơi bắt đầu tại làng quê của cô Cầm và cũng là nơi kết thúc khi Cầm tóc bạc phơ trở về. Hình ảnh này còn mang dáng dấp như chiếc đàn nguyệt gắn bó suốt đời với nhân vật. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm một chiếc giếng xưa đúng ý ông không hề dễ dàng.

Sau khi viếng mộ cụ Nguyễn Du và bày tỏ sự trăn trở, đạo diễn Đào Bá Sơn vô tình phát hiện ra một ngôi đền rất đẹp tại Bích Động. Tại đây, ông tìm thấy một chiếc giếng nằm cuối con đường đá đúng như tưởng tượng. Theo lời một cụ già, đây là giếng ngọc có tuổi đời khoảng 400 đến 500 năm. Chính chiếc giếng này đã được đưa vào phim Long Thành cầm giả ca.