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Một chàng trai ngoại quốc vừa khiến cư dân mạng xôn xao khi xuất hiện tại TP HCM và liên tục tặng miễn phí các thiết bị công nghệ đắt đỏ cho người đi đường. Những đoạn video ghi lại cảnh anh dạo bước trên phố, phát iPhone và iPad cho những người ngẫu nhiên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Nhân vật gây bão này chính là Win William, một nhà sáng tạo nội dung sở hữu hơn 35 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Bắt đầu chuyến du lịch Việt Nam từ ngày 20/11, anh không chỉ chia sẻ hình ảnh có mặt tại đây mà còn đăng tải nhiều video tặng quà và hoa hồng cho người dân TP HCM, kèm theo những lời chia sẻ tình cảm dành cho Việt Nam.

Cách săn iPhone kiểu 'Kupi'

Win William là người gắn liền với trào lưu "iPhone Kupi", một cụm từ tiếng Nga mang nghĩa là "mua iPhone đi". Trong hành trình tại Việt Nam, anh áp dụng một công thức tặng quà khá đơn giản nhưng thú vị: thân thiện bắt chuyện với người đi đường và hỏi xem họ có đang theo dõi tài khoản TikTok của mình hay không. Ngay khi nhận được câu trả lời xác nhận, Win William lập tức tặng cho họ những hộp điện thoại iPhone.

Thực chất, trào lưu "iPhone Kupi" bùng nổ là nhờ Win William lồng đoạn nhạc bắt tai từ ca khúc "Базовый минимум" (Bazovyy minimum) của hai nghệ sĩ SABI và MIA BOYKA (phát hành năm 2025) vào các video đập hộp, nhảy theo nhạc và khoe điện thoại. Chính lối làm nội dung này đã giúp trào lưu thu hút hàng triệu lượt xem.

Từ cậu bé bán đồ cũ đến 'ông hoàng livestream'

Đằng sau sự hào phóng hiện tại là một câu chuyện khởi nghiệp đầy nỗ lực. Win William sinh năm 1998, là một doanh nhân thương mại điện tử và nhà bán hàng livestream người Lào, hoạt động chính tại Thái Lan. Anh từng xuất phát điểm rất khiêm tốn tại quê nhà khi bắt đầu sự nghiệp bằng việc livestream bán quần áo cũ trong một cửa hàng nhỏ với số vốn khởi nghiệp chỉ khoảng 2 triệu kip (tương đương hơn 3 triệu đồng).

Nhờ sự nhạy bén, gần gũi và lối dẫn dắt duyên dáng, anh đã mở rộng quy mô sang thị trường Thái Lan và tạo nên những kỷ lục doanh thu đáng kinh ngạc. Hiện tại, Win William không chỉ dừng lại ở livestream mà còn xây dựng thương hiệu riêng về thời trang và nhiều hoạt động kinh doanh khác.

Chiêu đãi người xem bằng quà tặng khủng

Việc tặng iPhone trên đường phố Việt Nam thực chất không phải là điều quá xa lạ với những ai theo dõi Win William. Trong giới livestream, anh được truyền thông Thái Lan gọi là "ông hoàng livestream" nhờ khả năng thu hút lượng khán giả khổng lồ trong những phiên phát sóng kéo dài.

Anh nổi tiếng với việc biến các phiên livestream TikTok Shop thành những show giải trí quy mô lớn. Thay vì chỉ bán hàng, Win William thường xuyên tổ chức các chương trình tri ân, tặng quà cho người xem. Danh sách quà tặng của anh không chỉ dừng lại ở thiết bị công nghệ mà còn bao gồm cả tiền mặt, vàng, kim cương và thậm chí là ô tô.

Đúng là kiểu 'phát lộc' này dễ gây nghiện, nhưng hy vọng là ai cũng có cơ hội gặp anh trên phố chứ không chỉ là xem qua màn hình điện thoại!