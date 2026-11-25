Giải trí

Tối 24/11, chương trình nghệ thuật Muôn Sắc Việt Nam đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ với những tiết mục công phu nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Một trong những khoảnh khắc khiến dân tình rần rần nhất chính là sự xuất hiện của diễn viên Bảo Định - người mà khán giả hay gọi là chú rể của Phương Mỹ Chi sau màn nên duyên trong nghệ thuật. Đứng trước 50.000 khán giả, Bảo Định gây chú ý với diện mạo siêu giản dị: một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây đen và mái tóc để tự nhiên. Dù không cầu kỳ nhưng chính cái vẻ mộc mạc này lại tạo điểm nhấn giữa một đội hình biểu diễn đông đảo.

Trong một phân đoạn, anh xuất hiện với chiếc loa cầm tay phong cách xưa, gương mặt nghiêm nghị và bàn tay nắm chặt đầy khí thế. Hình ảnh này cùng với những nam thanh niên sơ mi trắng và các cô gái diện áo dài trên sân khấu đã gợi nhắc về một thời kỳ lịch sử của dân tộc.

Đỉnh điểm là khi Bảo Định công khai khoe giọng hát trước hàng chục nghìn người tại sân vận động Mỹ Đình. Nam diễn viên tự tin thể hiện phần trình diễn của mình trước micro, khiến những khán giả yêu mến anh thích thú khi thấy một khía cạnh khác ngoài vai trò diễn viên. Việc góp mặt trong một chương trình quy mô lớn như thế này không chỉ là dấu ấn đáng nhớ mà còn là cơ hội để Bảo Định làm mới hình ảnh trong mắt công chúng.

Đúng là không cần outfit chói lóa, cứ tự tin khoe tài là tự nhiên sáng nhất sân khấu luôn!