Giải trí

Ca sĩ Cát Tuyền vừa có những chia sẻ đáng chú ý về cố ca sĩ Phi Nhung, đồng thời khẳng định việc nữ ca sĩ nhận nuôi trẻ em mồ côi là chuyện có thật. Động thái này diễn ra trong bối cảnh câu chuyện nhận con nuôi của Phi Nhung một lần nữa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều luồng thông tin trái chiều lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, một số người con nuôi của cố ca sĩ bao gồm Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang cũng đã lần lượt lên tiếng. Mục đích của những chia sẻ này là để làm rõ những chi tiết chưa chính xác về mẹ nuôi đang bị lan truyền.

Kỷ niệm về sự giúp đỡ tại Mỹ

Xuất hiện trên một sân khấu ca nhạc, Cát Tuyền đã kể lại mối quan hệ thân thiết giữa cô, ông xã và cố ca sĩ Phi Nhung. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng chồng cô từng là người hướng dẫn vũ đạo cho Phi Nhung, và chính cơ duyên này đã giúp cả hai bên gắn bó, hiểu nhau hơn trong cuộc sống.

Một kỷ niệm khiến vợ chồng Cát Tuyền vô cùng cảm kích là thời điểm cả hai sang Mỹ. Khi đó, chính Phi Nhung là người đã đón vợ chồng cô về nhà và tạo điều kiện cho họ sinh hoạt tại đây trong suốt hai tháng. Cát Tuyền dùng từ "có tâm" để nói về đồng nghiệp quá cố.

Góc nhìn về những tin đồn trên mạng xã hội

Từ những trải nghiệm cá nhân, Cát Tuyền dành nhiều lời trân trọng khi nhắc về Phi Nhung, cho rằng đây là một người sống tình cảm và luôn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh. Đối với vấn đề nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, nữ ca sĩ khẳng định đây là sự thật và bày tỏ quan điểm rằng mọi người không nên vội vàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng.

Theo Cát Tuyền, những nội dung đang lan truyền cần được nhìn nhận một cách tỉnh táo. Cô cho rằng không nên dùng những thông tin này làm căn cứ để đưa ra các nhận xét thiếu khách quan về một người đã khuất. Một lần nữa, Cát Tuyền khẳng định Phi Nhung là người tốt và sở hữu giọng hát được đông đảo khán giả yêu mến.

Tác động từ những chia sẻ của người trong cuộc

Lời kể của Cát Tuyền nhanh chóng nhận được sự quan tâm vì xuất phát từ người từng tiếp xúc và nhận sự giúp đỡ trực tiếp. Dù không thể thay thế việc xác minh các vấn đề cụ thể đang gây tranh luận, nhưng câu chuyện này mang đến thêm một góc nhìn từ người trong giới nghệ thuật.

Cát Tuyền vốn là một ca sĩ chuyển giới được chú ý trong làng giải trí Việt từ nhiều năm trước, từng hoạt động tại nhiều sân khấu và có mối quan hệ rộng với đồng nghiệp. Việc cô công khai nhắc lại kỷ niệm cũ vì thế càng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sau khi Phi Nhung qua đời, những câu chuyện về sự nghiệp, cuộc sống và hoạt động thiện nguyện của nữ ca sĩ vẫn thường xuyên được công chúng nhắc đến. Bên cạnh dấu ấn âm nhạc, hình ảnh một nghệ sĩ quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là điều mà nhiều người nhớ tới. Giữa những luồng tin chưa kiểm chứng, ký ức từ những người từng gắn bó như Cát Tuyền trở thành một phần đáng chú ý khi nhìn lại cuộc đời cố ca sĩ.