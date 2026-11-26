Giải trí

Nhân dịp giới thiệu bộ phim Trại giam hạnh phúc đang chiếu tại các rạp, Tiến Luật đã chính thức xác nhận chuyện mình có hai con gái song sinh là bé Jolie và Jency. Dù trước đó vợ chồng anh từng đăng nhiều ảnh của hai bé, nhưng đây mới là lần đầu tiên nam diễn viên công khai chia sẻ chi tiết thông tin về các con.

Tiến Luật là nam diễn viên, hiện đang cùng bà xã là diễn viên Thu Trang xây dựng tổ ấm với ba con.

Chuyện sinh con và những thay đổi trong cuộc sống

Ít ai biết rằng vào năm 2020, khi Thu Trang ngỏ ý muốn sinh thêm con, Tiến Luật đã không thoải mái đồng ý ngay. Lý do là vì anh từng chứng kiến vợ vất vả trong thời gian mang bầu con cả là bé Andy. Bên cạnh đó, anh cũng lo lắng về viễn cảnh cha già con mọn khi các con chạm ngưỡng 20 tuổi thì cha mẹ đều đã ngoài 60. Tuy nhiên, cuối cùng nam diễn viên vẫn quyết định chiều theo ý muốn của bà xã.

Kể từ khi Jolie và Jency chào đời, nhịp sống của vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang thay đổi rõ rệt. Cả hai cùng duy trì thói quen dậy sớm chăm con, bất kể những ngày làm việc vất vả kéo dài đến 2-3 giờ sáng. Để có thể đồng hành cùng con suốt hành trình trưởng thành, Tiến Luật hiện cũng rất chăm chỉ rèn luyện sức khỏe và tập thể dục đều đặn.

Cách dạy con và góc nhìn về tình thân

Vì sống trong gia đình có từ ba đến bốn thế hệ, Tiến Luật luôn tự nhắc nhở mình phải làm gương cho các con. Anh thay đổi hoàn toàn tác phong, từ việc trước đây chỉ chào bố mẹ qua loa sang việc thực hiện chỉn chu thưa ba con đi, thưa mẹ con về mỗi khi ra khỏi nhà để các con noi theo.

Theo chia sẻ của anh, hai bé song sinh có tính cách khá khác biệt. Một bé giống bố, tính tình vui vẻ và dễ tính; trong khi bé còn lại giống mẹ, cẩn trọng hơn, đôi khi hay dỗi và có nét như bà cụ non. Tuy nhiên, điểm chung của cả hai là đều rất lễ phép và tình cảm.

Chính việc có con nhỏ khiến Tiến Luật càng thêm thương cha mẹ mình. Anh trăn trở khi thấy ông bà dù đã lớn tuổi vẫn dành hết tâm sức lo cho con cháu. Có những ngày mẹ anh dậy sớm nấu đồ ăn cho cháu, trưa nấu cơm bày sẵn chờ con cháu về và tối vẫn lên nhắc nhở các bé. Dù Tiến Luật nhiều lần hỏi tại sao ba mẹ không đi du lịch hay đi chơi cho thoải mái, nhưng với ông bà, niềm vui lớn nhất chính là được chăm sóc gia đình và đưa đón các cháu đi học.

Kế hoạch nghỉ hưu "có điều kiện"

Một thông tin gây bất ngờ là Tiến Luật dự định sẽ dành dụm một khoản tiết kiệm để về già chọn vào viện dưỡng lão "có điều kiện" để sống cùng Thu Trang. Anh quan niệm rằng sống ở môi trường có nhiều người cùng thế hệ sẽ dễ nói chuyện và hiểu nhau hơn.

Sau đó, nam diễn viên dự định sẽ thu xếp đi du lịch nhiều nước trên thế giới. Anh muốn đến những nơi mình chưa từng đến để trải nghiệm những điều mà thời trẻ chưa có dịp thực hiện, từ đó tận hưởng tuổi già một cách trọn vẹn nhất.

Nghe qua thì có vẻ lạ, nhưng việc chuẩn bị cho một tuổi già tự lập thế này đúng là một tư duy rất hiện đại, nhỉ?