Giải trí

Câu chuyện tình cảm giữa Trâm Anh và Trương Thế Vinh lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán khi nữ diễn viên đăng tải hình ảnh góc ban công nhà vừa được cải tạo thành không gian thư giãn với nhiều hoa tươi vào tối 17/11. Dù không nói rõ ai là người chuẩn bị món quà bất ngờ này, nhưng Trâm Anh đã đính kèm một biểu tượng chú gấu trong bài viết. Điều đáng nói là biểu tượng này có nét tương đồng với hình ảnh cô từng dùng để che mặt Trương Thế Vinh trong một bức ảnh chụp chung trước đó, khiến cư dân mạng cho rằng cả hai vẫn đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp, và Trâm Anh ngầm khoe được chiều chuộng, yêu thương.

Những pha 'thả thính' gây bão

Trước đó, Trâm Anh từng gây xôn xao khi đăng ảnh kỷ niệm 6 năm bên một chàng trai. Ngay lập tức, cư dân mạng nhanh chóng soi ra bối cảnh chụp ảnh và bóng lưng của nhân vật này có nhiều điểm tương đồng với những hình ảnh Trương Thế Vinh từng chia sẻ trên trang cá nhân. Kết hợp với hàng loạt manh mối mà khán giả phát hiện suốt thời gian qua, nhiều người khẳng định nam diễn viên chính là người đồng hành cùng cô.

Đặc biệt, tin đồn về cặp đôi càng rộ lên khi netizen phát hiện cả hai thường xuyên đăng ảnh cùng một chú chó có ngoại hình giống nhau đến 99,9%. Không dừng lại ở đó, một đoạn clip lan truyền còn ghi lại cảnh Trâm Anh và Trương Thế Vinh ngồi cạnh nhau thân thiết trong một buổi tiệc, nơi cô không ngần ngại xoa lưng và thể hiện tình cảm với đối phương. Cả hai cũng bị bắt gặp trong tình huống chờ nhau ra về tại một sự kiện,

Khoảnh khắc gây nghi vấn rạn nứt

Tuy nhiên, mối quan hệ này từng khiến dân tình nghi ngờ gặp trục trặc khi cặp đôi bị soi không có tương tác tại thảm đỏ một sự kiện. Việc cả hai cùng có mặt nhưng không trò chuyện hay thể hiện sự thân thiết trước ống kính đã lập tức làm dấy lên những đồn đoán về việc tình cảm đang đi xuống. Thế nhưng, động thái dùng icon chú gấu vào ngày 17/11 khiến cư dân mạng tiếp tục liên tưởng đến nam diễn viên và cho rằng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Sự kết nối từ phim trường đến đời thực

Nhiều người tin rằng Trâm Anh và Trương Thế Vinh đã 'bén duyên' khi cùng hợp tác trong bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Về phía Trương Thế Vinh, nam diễn viên từng chia sẻ anh không đóng khung một hình mẫu bạn gái cụ thể nào. Thay vào đó, anh sẽ lắng nghe và cảm nhận, chọn người có sự san sẻ nhiều nhất. Anh cũng thừa nhận mình từng dự định vài lần nhưng không có kết quả tốt đẹp, nên hiện tại không có kế hoạch cụ thể mà sẵn sàng đón nhận một người dù ban đầu có thể khác với mong đợi nhưng có thể san sẻ cùng anh.

Trâm Anh là nữ diễn viên được biết đến qua phim Cây Táo Nở Hoa, cùng các dự án điện ảnh như Tử Chiến Trên Không và Hoàng Hậu Cuối Cùng. Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang, từng là học trò của Minh Hằng tại The Face Vietnam 2018 và tham gia Face of Asia trong khuôn khổ Asia Model Festival 2019.