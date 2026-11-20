Giải trí

Thiếu tá Minh Nguyệt, vợ của NSND Tự Long, từng theo học nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Nghệ thuật sân khấu tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, chị đã quyết định dừng hành trình này khi sinh con út do điều kiện và hoàn cảnh gia đình lúc đó. Chị gọi đây là điểm dừng đáng nhớ và nhiều suy tư nhất trong cuộc đời mình.

Hiện tại, dù đam mê học thuật chưa bao giờ tắt, nhưng chị chọn ưu tiên cho trách nhiệm chăm sóc con cái và dành tâm sức cho công việc giảng dạy, biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học tại trường. Trong khi đó, NSND Tự Long hiện là Tiến sĩ đầu tiên của Nhà hát Chèo Quân đội.

Cân bằng giữa kỷ luật quân đội và sự bay bổng nghệ thuật

Với hơn 10 năm đứng lớp tại Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong vai trò giảng viên dạy diễn xuất, Thiếu tá Minh Nguyệt chia sẻ về sự giao thoa giữa môi trường kỷ luật và tính nghệ thuật. Theo chị, kỷ luật không hề đối lập mà chính là bệ phóng giúp sự bay bổng đi đúng hướng và thăng hoa.

Trên lớp, chị tạo không gian tâm lý cởi mở để sinh viên thoải mái tưởng tượng, dám phá bỏ giới hạn bản thân để chạm tới cảm xúc thật của nhân vật. Tuy nhiên, sự bay bổng này phải nằm trong khuôn khổ kỷ luật nghề nghiệp, từ tác phong, giờ giấc của người chiến sĩ, sự nghiêm túc khi nghiên cứu kịch bản cho đến tinh thần tôn trọng bạn diễn và tập thể. Chị tin rằng khi được rèn luyện trong kỷ luật, người nghệ sĩ sẽ đủ bản lĩnh làm chủ cảm xúc, biến ngẫu hứng thành nghệ thuật thay vì sự tùy tiện.

Một kỷ niệm đáng nhớ với chị là lần hướng dẫn sinh viên tập một trích đoạn khó, yêu cầu tâm lý phức tạp. Dù ban đầu học trò sợ không đạt tới đích, nhưng nhờ sự miệt mài phân tích và thị phạm từng lớp tâm lý của chị, sinh viên đã vỡ ra cấu trúc nhân vật. Khoảnh khắc học trò ôm chầm lấy chị sau buổi thi khiến chị càng say mê nghề hơn.

Hậu phương cho người nghệ sĩ của công chúng

Khi chia sẻ về cuộc hôn nhân với NSND Tự Long, người chồng hơn mình 12 tuổi, Thiếu tá Minh Nguyệt cho biết chị không thấy khoảng cách tuổi tác là vấn đề. Điều chị từng băn khoăn duy nhất là việc chồng là người của công chúng, bận rộn và nhận nhiều sự quan tâm từ bên ngoài. Thế nhưng, sự chân thành, mộc mạc, tử tế và trách nhiệm của anh đối với giá trị gia đình truyền thống đã khiến chị tin tưởng.

Có những giai đoạn cả hai cùng quá bận rộn với công việc riêng, khiến chị từng cảm thấy bất an và yếu đuối. Tuy nhiên, sự chững chạc và cách NSND Tự Long âm thầm chăm lo cho các con đã giúp chị vượt qua. Chị nhận ra niềm tin vững chắc và sự thấu hiểu chính là sợi dây gắn kết hai vợ chồng.

Đặc biệt, trong thời gian NSND Tự Long vừa điều hành Nhà hát Chèo Quân đội, vừa làm luận án Tiến sĩ, vừa đóng phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", Thiếu tá Minh Nguyệt đã chủ động sắp xếp lại nhịp sống của mình và con cái để không tạo ra khoảng trống. Chị xem việc làm hậu phương là sự đồng hành trong thấu hiểu chứ không phải hy sinh cam chịu.

Cách đối diện với áp lực từ mạng xã hội

Là vợ của một nghệ sĩ nổi tiếng, Thiếu tá Minh Nguyệt từng đối mặt với việc bị nói xấu, đặt điều trên mạng. Để giữ được sự bình thản, chị chọn cách giữ "cái đầu lạnh, trái tim ấm" để luôn tỉnh táo, sáng suốt và bình tĩnh. Chị chọn duy trì một nhịp sống bình yên, tự tại của riêng mình, thay vì quan tâm đến việc người ngoài tung hô hay dèm pha ra sao. Chị tin rằng sự ấm áp dành cho người thân và lòng thấu cảm với cuộc đời mới là điều quan trọng nhất khi sống cạnh ánh hào quang.